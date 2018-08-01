Прокурор: полученные за работу на режим Януковича деньги Манафорт хранил на 30 счетах в трех странах

Прокуратура считает, что Манафорт лгал банкам США, чтобы получать кредиты на недвижимость в надежде сохранить роскошный образ жизни после того, как режим Януковича пал.

В ходе первых судебных слушаний по делу бывшего главы предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта федеральный прокурор Узо Асони сформулировал основные претензии, которое у обвинения есть к подсудимому.

Как передает РБК, по словам Асони, имеющиеся доказательства показывают, что экс-глава штаба Трампа "ставил себя и свои деньги выше закона", пряча десятки миллионов долларов на оффшорных счетах. По версии обвинения, Манафорт организовал "многомиллионный заговор, чтобы уклоняться от налоговых и банковских законов США".

"Все эти обвинения сводятся к одному: Пол Манафорт лгал", - приводит цитату из выступления прокурора CNN.

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В частности, как утверждает обвинение, Манафорт открыл около 30 банковских счетов в трех зарубежных странах, чтобы "получать и скрывать" свои доходы от работы на Украину.

Асони в ходе слушаний утверждал, что Манафорт вел "экстравагантный образ жизни": скупал дорогостоящую недвижимость в США, тратил миллионы на ее ремонт, а также израсходовал более полумиллиона долларов на "шикарную одежду".

Кроме того, прокуратура считает, что Манафорт лгал банкам США, чтобы получать кредиты на недвижимость в надежде сохранить роскошный образ жизни после того, как режим Виктора Януковича, на который он работал, пал, и поступление денег прекратилось.

Манафорт себя виновным не признает.

Обвинения были высказаны во время вступительных заявлений во вторник на процессе по делу Манафорта. Это первый судебный процесс, связанный с расследованием, которое ведет спецпрокурор Роберт Мюллер относительно предполагаемых связей между президентской кампанией Трампа и Россией. Сам Трамп все обвинения во связях с Россией отрицает, Москва также неоднократно отрицала свою причастность ко вмешательству в выборы президента США.

Процесс стартовал 31 июля в суде города Александрия, штат Вирджиния. Манафорта обвиняют в заговоре против США. Чуть ранее прокуроры и адвокаты, задействованные в судебном разбирательстве по делу Манафорта, отобрали 12 присяжных.

Как сообщал УНИАН, ранее спецпрокурор Мюллер заявил, что Манафорт получил в Украине более 60 миллионов долларов.