Центр освобождения пленных опубликовал список заложников
03:06, 12 декабря 2014Политика
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Центр освобождения пленных "Офицерский корпус", возглавляемый генерал-полковником Владимиром Рубаном, обнародовал имена 632 пленных.
REUTERS
Список опубликован на Facebook-странице центра.
Согласно информации, список составлен по состоянию на 11 декабря.
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В то же время составители списка отмечают, что в нем могут быть неточности.
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