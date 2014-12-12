Центр освобождения пленных опубликовал список заложников

03:06, 12 декабря 2014
Политика
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Центр освобождения пленных "Офицерский корпус", возглавляемый генерал-полковником Владимиром Рубаном, обнародовал имена 632 пленных.

REUTERS

Список опубликован на Facebook-странице центра.

Согласно информации, список составлен по состоянию на 11 декабря.

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В то же время составители списка отмечают, что в нем могут быть неточности.

Сообщение by Центр освобождения пленных.
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