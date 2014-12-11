Участники АТО поддерживают приостановку соцвыплат на Донбассе: Люди сделали выбор

Исполняющий обязанности заместителя командира 2-й роты 12-го батальона территориальной обороны Киева Владимир Кухар считает правильным решение правительства о приостановке социальных выплат на оккупированных террористами территориях Донбасса.

Об этом он заявил во время круглого стола в рамках проекта «Восток + Запад», инициированного информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей канала «1+1».

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«Я думаю, что это правильное решение. Более того, люди, во-первых, они проголосовали на так называемых «референдумах», во-вторых, они приняли участие в так называемых «выборах», они сделали свой выбор, большинство этих людей. Там люди сделали свой выбор, пусть получают сало не из Польши, а из Ростовской области», - сказал он, комментируя целесообразность решения правительства.

Как сообщал УНИАН, с 1 декабря правительство приостановило финансирование бюджетных учреждений и осуществление социальных выплат населению Луганской и Донецкой областей, которые находятся под контролем террористов.

Для получения пенсии жители оккупированного Донбасса должны были выехать на контролируемую Украиной территорию, зарегистрироваться в службе социальной защиты населения как переселенцы, жить там и дальше получать пенсию. Если они этого не сделали, соцвыплаты будут начисляться, но будут выплачены только после освобождения территории от террористов.

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Как заявил премьер-министр Арсений Яценюк, до тех пор, пока ряд территорий Донецкой и Луганской областей будут контролироваться самозванцами, центральный бюджет туда не будет отправлять деньги. Он напомнил, что в соответствии с Минскими договоренностями, Россия должна была прекратить поддержку террористов, а Украина – возобновить контроль над территориями. «Выполните договоренности, очистите территорию от этой заразы, которую вы завезли, и не делайте людей заложниками своих имперских амбиций, потому что люди страдают», - сказал Яценюк.