Украинскому политзаключенному Кольченко разрешили встретиться с матерью

Свидание в колонии российского Челябинска продолжается с пятницы, 27 июля.

Политзаключенный Александр Кольченко, которого удерживают в России, находится на длительном свидании с матерью Ларисой Кольченко в колонии российского Челябинска.

Об этом сообщает Крым.Реалии.

Встреча продолжается с пятницы, 27 июля, и закончится сегодня.

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По словам матери незаконно заключенного украинца, это первое свидание с сыном за девять месяцев. Она привезла сыну ялтинский лук, сало, изюм, мед и другие необходимые для его здоровья после голодовки продукты.

Как сообщал УНИАН, Кольченко прекратил голодовку 7 июня, которое объявил 31 мая в поддержку требований другого политзаключенного, украинского режиссера Олега Сенцова.

Сенцова и Кольченко задержали представители российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

Правозащитный центр «Мемориал» внес Сенцова и Кольченко в список политзаключенных.