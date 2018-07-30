"Только при условии приглашения из Киева": в ОБСЕ опровергли фейк росСМИ о планах посетить Крым

Ранее росСМИ сообщили, что эксперты организации обсуждают такую возможность, чтобы оценить ситуацию с нарушением прав человека на полуострове.

Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ не рассматривает возможность отправки делегации в Крым.

Об этом "ТАСС" сообщил пресс-секретарь организации Томас Раймер. Ранее газета "Известия" сообщила, что БДИПЧ ОБСЕ обсуждает такую возможность, чтобы оценить ситуацию с нарушением прав человека на полуострове.

"Известия" вырвали фразу из контекста, чтобы сделать неправдивое заявление", - сказал Раймер.

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"Мы сказали, что всегда готовы организовать визит для оценки ситуации с правами человека в этом регионе, но только при условии приглашения властей в Украине", - подчеркнул он. "Мы не готовим никакую миссию сейчас и не меняли свою позицию", - добавил Раймер.

Как известно, в оккупированном Крыму силовики ФСБ России часто проводят массовые обыски у крымских татар, нарушая при этом права человека и не аргументируя причины обысков.

Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) призвала Российскую Федерацию прекратить аннексию украинского полуострова Крым.