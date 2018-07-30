Насиров рассказал о своих президентских амбициях и заявил, что ему "не за что сидеть"

Экс-глава ДФС также пожаловался, что электронный браслет на левой ноге ему мешает.

Экс-глава Государственной фискальной службы Роман Насиров заявил, что "будет делать все, чтобы стать президентом". Также он считает, что мог бы "найти общий язык" с президентом РФ Владимиром Путиным, потому что их общий интерес - дзюдо.

Об этом он рассказал 29 июля в эфире телеканала "112 Украина". "Каждый день думаю об этом все больше и больше. Уже даже начал готовиться к этому. Меня к этому стимулируют друзья, консультанты. Я думаю, что видимо так. ... Я буду делать все, чтобы стать президентом", - сказал Насиров.

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По его мнению, общий язык с президентом РФ Владимиром Путиным он бы нашел, - "как президент федерации дзюдо с Путиным, который любит дзюдо". "Общий язык всегда находить нужно", - уточнил он.

Также Насиров заявил, что один украинский паспорт, хотя хотел бы получить гражданство других стран: "Украинское гражданство, и все. Говорили, что я имею британское, венгерское, израильское гражданство. К сожалению, у меня их нет, я бы хотел...".

Также он отметил, что носит электронный браслет: "Он на мне, на ноге, левой. Мешает". На вопрос Дмитрия Гордона "Сядете ли вы?" Насиров ответил: "Точно нет. Не за что"

Как сообщал УНИАН, 10 ноября 2017 года прокуроры САП направили в суд обвинительный акт против Насирова и его подчиненного - руководителя Департамента погашения долга ДФС Владимира Новикова.

Насирову инкриминировано злоупотребление властью или служебным положением и служебный подлог - ст.ст. 364 и 366 Уголовного кодекса Украины, его подчиненному - совершение преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27 (виды соучастников), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УКУ.

По версии следствия, Насиров в 2015-2016 годах, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко инициировал необоснованные решения о рассрочке налогового долга трем компаниям, что нанесло государству убытков на сумму почти 2 млрд грн.

Кабинет министров 3 марта 2017 года отстранил Насирова от исполнения обязанностей председателя ДФС во время проведения расследования, а 31 января 2018 года уволил с этой должности.