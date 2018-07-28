Следователи США представили 300 документов о сотрудничестве Манафорта с Партией регионов и Опоблоком

В электронной переписке активно обсуждается политическая кампания бывшего президента Украины Януковича и Партии регионов, прорабатываются детали его рабочих поездок и медиа-политика.

В США следственная группа спецпрокурора Роберта Мюллера представила более 300 документов, раскрывающих детали сотрудничества бывшего руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта с Партией регионов и партией «Оппозиционный блок».

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Как сообщает «Голос Америки», опубликован ряд документов, связанный с делом Манафорта, которое рассматривается в федеральном окружном суде.

Помимо обнародования имен 35 свидетелей, которых планирует вызвать сторона обвинения, стали известны некоторые детали сотрудничества с тогдашним президентом Украины Виктором Януковичем, Партией регионов и Оппозиционным блоком. Документы относятся к разным временным периодам. (Манафорт в свое время был советником Януковича - УНИАН).

В частности, в электронной переписке активно обсуждается политическая кампания Януковича и Партии регионов, прорабатываются детали его рабочих поездок и медиа-политика.

Документы, предоставленные следствием, проливают свет на особенности украинской политики, которые были скрыты от внимания общественности. Например, Манафорт в письме своему партнеру – политическому консультанту Тэду Дивайну подробно расписывает, как должно выглядеть выступление в то время премьер-министра Николая Азарова на съезде Партии регионов 9 сентября 2010 года.

«Азаров будет выступать 10-12 минут на русском языке. Он должен раскритиковать Тимошенко за беспорядок, который она оставила после себя и представить избирательную платформу. ВФЯ (Виктор Федорович Янукович) выступит с 5-7 минутной речью на украинском языке, где должен представить свою программу «Украина для людей»», - писал Манафорт.

Также в документах фигурирует стоимость проведения съезда Партии регионов – $565 тыс.

В документах можно увидеть проект договора о предоставлении консультационных услуг правительству Януковича от лица фирмы Devine Mulvey Longabaugh. За апрель и май 2014 года фирма должна была получить $200 тыс.

Также, согласно судебным документам, Манафорт написал Януковичу, что «мы активно развивали концепцию антисемитизма, как части (взглядов) (украинской) оппозиции. (…) Это было ключевой частью нашей вашингтонской стратегии».

В документах также можно увидеть вопросы, которые были заданы на пресс-конференции Януковича, посвященные 100 дням его пребывания на посту президента Украины, и ответы, которые были даны.

Доказательства, предоставленные командой спецпрокурора Мюллера, могут быть оспорены защитой и не признаны судом. Следующее судебное заседание состоится 31 июля в федеральном окружном суде Александрии, штат Вирджиния.

Как сообщал УНИАН, дело Манафорта является частью расследования спецпрокурора Департамента юстиции США Мюллера о возможном вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, чтобы склонить их результат в пользу Трампа.

Манафорту предъявлены обвинения в отмывании денег, которые он получил, работая в Украине. Его также обвиняют в том, что он не зарегистрировался как иностранный агент, хотя занимался лоббированием интересов в США прокремлевского правительства Украины времен бывшего Януковича.

В обвинении Федеральной коллегии присяжных, направленном в окружной суд в Вашингтоне, отмечается, что Манафорт и его бизнес-партнер Рик Гейтс за сотрудничество с окружением Януковича получили десятки миллионов долларов. В частности, между 2006 и 2015 годами они выступали в качестве незарегистрированных агентов правительства Украины, политических сил Партии регионов и «Оппозиционного блока».