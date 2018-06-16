Люди Януковича платили миллионы евро топ-политикам ЕС за лоббистские услуги - DW

Европейские экс-политики выступали на панельных дискуссиях в авторитетных экспертных центрах в Европе и США с написанными под диктовку советников Януковича речами, а также обнародовали в ведущих мировых печатных изданиях авторские статьи, написанные консультантами украинского экс-президента или сотрудниками украинского МИД.

Окружение бывшего президента Украины Виктора Януковича через оффшоры заплатило около двух миллионов евро за лоббистские услуги высокопоставленных европейских экс-политиков.

Это следует из документов следствия в США, которые есть в распоряжении DW.

Отмечается, что существенная часть эпизодов обвинения касается оплаченной через офшоры экс-президентом Украины Виктором Януковичем и его окружением лоббистской деятельности ряда бывших высокопоставленных европейских политиков, объединенных в неформальную "Габсбургскую группу". Возглавлял тайных лоббистов Януковича Альфред Гузенбауер.

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В группу также входили экс-премьер Италии Романо Проди и, очевидно, экс-президент Польши Александер Квасьневский. Судебные документы и переписка, доступные в судебной базе США, частично анонимизированы. Если в идентификации Гузенбауера и Проди, учитывая обстоятельства дела и указанные в документах должности, сомнений нет, то вероятная роль Квасьневского следует лишь опосредованно. В частности, из того, что в документах говорится о "представителе главы Европарламента по делу Тимошенко". Как известно, в деле Тимошенко посредническая роль была делегирована Европарламентом Пету Коксу и Александру Квасьневскому.

Гузенбауер в интервью австрийскому изданию Die Presse подтвердил получение денежных средств за участие в конференциях, хотя и утверждает, что меньше, чем указано в документах следствия. "Деньги перечислялись раз в год или раз в полгода, если я правильно помню. Помесячно точно не платили. Эти средства указаны в моей налоговой декларации", - отметил экс-канцлер.

Как следует из обвинительного акта и переписки между членами команды Пола Манафорта и членами "Габсбургской группы", европейские экс-политики выступали на панельных дискуссиях в авторитетных экспертных центрах в Европе и США с написанными под диктовку советников Януковича речами, а также обнародовали в ведущих мировых печатных изданиях авторские статьи, написанные консультантами украинского экс-президента или сотрудниками украинского МИД. Главные месседжи выступлений и статей: подписание Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС должно состояться, несмотря на заключение лидера оппозиции Юлии Тимошенко и другие проблемы с демократией в Украине, иначе Киев окажется в объятиях Москвы. Для лоббирования интересов украинской власти и Партии регионов в Брюсселе был также создан "Европейский центр современной Украины". Согласно материалам американского следствия, деятельность этого фонда также тайно координировалась Полом Манафортом и оплачивалась через оффшоры.

Согласно переписке Манафорта с коллегами, гонорары другим членам "Габсбургской группы" должны были составлять около 100 тысяч евро за четыре месяца. Все средства поступали через десятки оффшорных компаний. В общем на проплаченных авторов и ораторов, по данным американского следствия, было потрачено около двух миллионов евро. Группу нанятых высокопоставленных экс-политиков Манафорт представил своим украинским заказчикам как "проект Супер-VIP".

Кроме выступлений и статей, нанятые лоббисты должны были встречаться с действующими чиновниками в Брюсселе и Вашингтоне. В частности, к лобистским усилиям в США относилось убеждать членов Конгресса в том, что выборы в Украине были "легитимными", а заключение лидера оппозиции Юлии Тимошенко - законное.

Еще четыре миллиона евро, по данным следствия, было потрачено на услуги американских "частных детективов", которые подготовили отчет, который должен был доказать мировой общественности, что заключение Юлии Тимошенко было якобы обоснованным и законным. Еще один миллион был переведен PR-компании, которая должна была популяризировать этот отчет через мировые СМИ.