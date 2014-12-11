Минфин хочет сократить состав Рады в три раза для экономии
Министерство финансов Украины предлагает внести изменения в Конституцию, которые предусматривают сокращение количества депутатов Верховной Рады Украины до 150 вместо 450.
Такое предложение содержится в рекомендациях Минфина относительно изменений в законодательство с целью оптимизации расходов госбюджета, передает ZN.UA.
По подсчетам ведомства, уменьшение количества депутатов до 150 человек позволит сэкономить 424 млн. грн. ежегодно.
Кроме того, Минфин предлагает:
отменить норму, согласно которой депутатам возмещаются расходы, связанные с выполнением их полномочий, в размере среднемесячной зарплаты депутата (экономия – 94 млн. грн.);
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уменьшить количество помощников-консультантов народных депутатов, которые являются госслужащими, с четырех до двух человек (экономия – 40,3 млн. грн.);
отменить выплату помощнику-консультанту единоразового пособия в размере трехмесячной заработной платы в случае досрочного прекращения полномочий депутата (экономия - 40 млн. грн.).