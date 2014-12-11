Кабмин хочет сократить обучение в школах до 9 лет

Об этом идет речь в рекомендациях по изменению в законодательство, подготовленных Министерством финансов Украины, с целью оптимизации расходов из госбюджета.

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В Кабмине отмечают, что других европейских странах срок обучения детей школах колеблется от 9 до 10 лет в то время, как в Украине ребенок начинает обучение в 6-7 лет и соответственно заканчивает 11-й класс 17-18 лет, сообщает ZN.ua.

По данным ЮНЕСКО в Австрии, Чехии, Сербии, Белоруссии, Греции, Хорватии, Черногории, Словении, Китае, Японии, Израиле получения образования является обязательным для детей в возрасте от 6 до 15 лет, в Финляндии, Великобритании, Франции, Норвегии, Швеции, Швейцарии, Нидерландах, Испании, Дании, Италии, Канаде - для детей в возрасте от 6 до 16 лет, в Грузии - для детей в возрасте от 6 до 12 лет.