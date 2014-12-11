«Свободовцы» не будут голосовать за программу Яценюка

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на брифинге народный депутат Михаил Головко.

По его словам, Кабинет министров должен был бы работать над пополнением госбюджета не за счет наименее защищенных людей, а за счет олигархов.

“Мы не согласны с тем, что правительство планирует приватизировать более 1200 стратегических предприятий Украинского государства. Это что, по заказу олигархов проводится очередная распродажа с великорождественскими скидками?”, - подчеркнул Головко.

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Как сказал депутат, продажа таких предприятий приведет к уничтожению украинской экономики. Он подчеркнул, что основными шагами правительства должна быть “борьба с олигархатом”.

“Мы не видим в программе поднятия цен на добычу нефти, на добычу газа, мы не видим налогообложения олигархов в виде прогрессивной шкалы налогообложения, а зато весь груз падает на плечи украинского народа”, - заявил Головко.