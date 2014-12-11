В Раде создали еще два межфракционных объединения

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании парламента сообщил председатель ВР Владимир Гройсман.

По его словам, председателем “Аграрного объединения” избрано депутат от “Блока Петра Порошенко” Леонида Козаченко.

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Сопредседателями объединения “Депутатский контроль” избрано народных депутатов - от “Блока Петра Порошенко” Степана Барну, от “Народного фронта” Геннадия Кривошею, от “Самопомочи” Руслана Сидоровича, от Радикальной партии Игоря Попова и от “Батькивщины” Вадима Ивченко.