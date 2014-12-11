В Раде создали еще два межфракционных объединения
10:42, 11 декабря 2014Политика
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В Верховной Раде создано межфракционное депутатское “Аграрное объединение” и объединение “Депутатский контроль”.
В Раде теперь еще два объединения нардепов / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании парламента сообщил председатель ВР Владимир Гройсман.
По его словам, председателем “Аграрного объединения” избрано депутат от “Блока Петра Порошенко” Леонида Козаченко.
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Сопредседателями объединения “Депутатский контроль” избрано народных депутатов - от “Блока Петра Порошенко” Степана Барну, от “Народного фронта” Геннадия Кривошею, от “Самопомочи” Руслана Сидоровича, от Радикальной партии Игоря Попова и от “Батькивщины” Вадима Ивченко.
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