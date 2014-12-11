Верховная Рада приняла повестку дня сессии

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 349 народных депутатов из 378 зарегистрированных в сессионном зале.

Постановлением предусматривается включить в повестку дня первой сессии законопроекты, которые зарегистрированы в аппарате ВР до 10 декабря 2014 года по состоянию на 18.00, учитывая проекты, рассмотрение которых не было завершено Верховной Радой предыдущего созыва.

Кроме того, во время рассмотрения вопроса повестки дня было поддержано предложение о включении в повестку дня сессии законопроектов, зарегистрированных в ВР 11 декабря.

Также в повестку дня был включен вопрос о завершении избрания председателей комитетов парламента.