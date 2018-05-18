Антигерой Украины: войну на Донбассе организовывал Царев – за деньги российских налогоплательщиков

Привычка жить на широкую ногу у сателлитов режима Януковича укоренилась давно. После побега «босса» в Россию кое-кто из них затаился, опасаясь справедливого гнева простых украинцев, а кое-кто отказываться от былых благ не собирался. Более того, правильно уловив важность момента, когда в Кремле рассмотрели бесхребетность Януковича, и, так сказать, осознали бесперспективность его дальнейшего участия в дестабилизации ситуации в Украине, некоторые регионалы предложили Москве свои услуги. К таковым, в частности, относится экс-депутат Верховной Рады и кандидат в президенты на внеочередных выборах в мае 2014 года Олег Царев, прославившийся необычайными познаниями в вопросах начала Второй мировой войны и Волынской резни.

На первый взгляд, действия экс-депутата, публичного «идеолога» проектов «Юго-Восток» и «Новороссия» в последние полгода только кажутся нелогичными и непоследовательными. Если же присмотреться внимательнее, все это время он подогревал ситуацию, приложив немало усилий и потратив «немного» денег от своих кураторов из России для «поддержания» существования ДНР и ЛНР. Правда, судя по материалам уголовного производства № 22014040000000148 от 18 сентября с.г. по части 1 статьи 258-3 УК Украины, внесенного в Единый реестр досудебных расследований, с которыми удалось ознакомиться УНИАН, платила Москва, в большинстве своем, за пустоту: твердо конвертируемая валюта оседала в карманах у самого Царева и его ближайшего окружения, а продвигать проект «Новороссия» бывший народный депутат не очень-то старался. Но, обо всем по порядку.

По стопам «правосеков»

Судя по документам, изъятым во время проведения обысков у активистов царевского движения «Юго-Восток», несмотря на регулярную критику действий Евромайдана, мистер Што задумал перенять опыт самоорганизации украинцев для создания (в марте 2014 года) собственного искусственного «всеукраинского общественного комитета» при финансовой поддержке Москвы.

Идея уместилась на восьми страницах печатного текста. Суть ее – взяв за основу «активистов» Антимайдана, объединив их необходимостью противостояния «майданщикам» и сделав серьезные финансовые вливания (на экипировку, раскрутку в СМИ, оплату акций «протеста», и даже вооружение, вплоть до бронетехники), создать организацию «Народный кордон» (альтернативное название – «Народный антифашистский фронт») по принципу «Правого сектора».

В обосновании актуальности подобного проекта для спонсоров из Кремля Царев использовал классические «страшилки» и заблуждения «старших братьев» по отношению к украинцам, успешно раскрученные российскими СМИ.

Во-первых, борьбу с фашизмом. «Организация должна стать заслоном на путях проникновения фашизма в Украину, особенно в молодежную среду, и школой патриотического воспитания. Символика организации должна обязательно включать в себя георгиевскую ленту», - сказано в документах, которыми располагает УНИАН.

Во-вторых, существование «Правого сектора», зарекомендовавшего себя, по словам самих соратников Царева, успешной организацией: «Евромайдан и силовые захваты органов государственной власти показали эффективность политических организаций, ориентированных на реальные, иногда радикальные действия. Общественные организации, объединенные под названием «Правый сектор», действуют совместно с умеренной оппозицией… Радикальность заявлений, эффектность действий и принципиальное отличие от традиционных партий привлекает к ним наиболее активную молодежь». Поэтому Царев и компания предлагали строить свой «Народный кордон» по образу и подобию «Правого сектора».

В-третьих, ожидание «сильной руки», тотальное православие и ненависть к Западу: «Народный кордон» - это лидерский проект, радикальная организация, отстаивающая православные ценности… Целевая аудитория которого – активная молодежь, которая настроена критически по отношению к Западу и его ценностям».

Будь холуи Владимира Путина немного продвинутей и дальновидней, в бредни, подготовленные Царевым для выманивания денег у российских налогоплательщиков, никто бы не поверил. Ведь, едва ознакомившись со структурой проекта (см. 1 страницу), можно сделать вывод, что Царев… решил поиграть в создание то ли масонской ложи, то ли – университетского студенческого братства американского образца.

Чего только стоит утверждение, что «Народный кордон» должен напоминать «полувоенный орден, со своими ритуалами, дисциплиной, знаками отличия и традициями, со своей отличительной формой приема в организацию». Или намерение перенять «положительный опыт новых нетрадиционных политических проектов в Европе, начиная с «партий пиратов» и заканчивая громким успехом «Движения пять звезд» в Италии».

Напомним, «5 звезд» - партия, одним из основателей которой является местный комик Беппе Грилло, а официальная идеология которой – популизм и, отчасти, евроскептицизм. Партия получила сенсационный результат (25% поддержки на парламентских выборах 2013 года) за счет молодежи, так как декларировала всеобщий свободный доступ в Интернет и осуждала коррупцию. Что же касается «партий пиратов», то, в большинстве своем, они не имеют представительства в органах власти стран, где зарегистрированы. Кроме того, их основной целью является реформа законодательства в области интеллектуальной собственности, патентов и копирайта. Вряд ли это хоть как-то созвучно с патриотическим воспитанием и отстаиванием православных ценностей, которое Царев пытался задекларировать в своем проекте.

Впрочем, учитывая нагнетаемый в России страх перед «правосеками», всеобщее православие головного мозга и привычку винить во всех просчетах мифический Запад, расчет Царева на помощь в создании подобной организации от запуганных собственными карманными журналистами хозяев Кремля сработал. Денег пообещали дать.

Первые «транши»

Первым этапом воплощения сего «амбициозного» плана в жизнь стали досрочные президентские выборы, назначенные на конец мая 2014 года. Олег Царев сам настолько уверовал в действенность придуманного им же проекта, что даже зарегистрировался кандидатом в президенты. Впрочем, не исключено, что это было сделано и с целью избежать возможного ареста.

Как бы там ни было, российские денежки «потекли» в нужный карман. Согласно материалам уголовного производства, которые имеются в распоряжении УНИАН, всю президентскую избирательную кампанию кандидат в президенты Олег Царев без сопровождения, соблюдая все меры конспирации, регулярно «мотался» через подконтрольные боевикам ЛНР участки украинской границы в Москву и Ростов-на-Дону. Описанный выше «Народный кордон» трансформировался в движение «Юго-Восток» и требовал постоянных финансовых вливаний.

Необходимость же личного присутствия мистера Што на встречах с кремлевскими кураторами связана, во-первых, с тем, что выделяемые суммы исчислялись сотнями тысяч долларов (наличными). А доверять «элитным» бойцам «армии Юго-Востока» Царев не рисковал. Впрочем, на его месте, в честности и принципиальности, к примеру, Моторолы или Беса, усомнился бы каждый.

Во-вторых, координатором Олега Царева со стороны Кремля в настоящий момент украинские следователи считают советника президента РФ по вопросам региональной экономической интеграции Сергея Глазьева. Здесь также сработало несколько факторов, в том числе, деловые и личные отношения между этими людьми. К слову, следователи не исключают, что Глазьев использует для финансирования политической деятельности Царева в качестве лидера движения «Юго-Восток» и «Новороссии» не только государственные, но и личные средства.

Но вернемся к собственно деньгам. 28 апреля текущего года руководитель так называемой «мобильной группы» «Юго-Восток», находясь в Донецке, получил от Олега Царева наличные в сумме 500 тысяч долларов США. После этого соратник мистера ШТО разместил их в донецком филиале «Сбербанка России». 8 мая этот же человек снова встретился с Царевым и получил еще 900 тысяч долларов (500 из них «осели» в Донецке, 200 – были направлены в Луганск). Оставшиеся из этих денег 200 тысяч долларов были распределены между представителями аппарата движения «Юго-Восток». Причем, на проведение приснопамятных «референдумов» 11 мая для создания ЛНР и ДНР эти «деятели» потратили всего 33 тысячи долларов. Куда же пошли остальные?

Исследуя материалы дела, можно сделать вывод, что большая часть денег, осевшая в карманах организаторов новой структуры «Юго-Восток», пошла если не на создание полноценного «Народного кордона», о котором сказано выше, то мобилизацию отдельных групп силового порядка. Учитывая планы Олега Царева и Ко, которыми располагает следствие, к дате президентских выборов (25 мая) общая численность «Кордона» должна была составить 15 тысяч человек.

Естественно, «Юго-Восточные» организаторы своим кураторам из Кремля отчитались, что подготовка такой «армии», ее поддержка, выезды «на объекты» для организации провокаций и беспорядков, стоят немало. Правда, умолчали, что и сами «работают» далеко не за идею.

На себе не экономят

В частности, из материалов уголовного производства следует, что мистер Што с соратниками долго не мог определиться с ориентировочной сметой даже так называемого «стартового этапа». Так, если в первом варианте документа ежемесячные расходы на «разработку, детализацию и сопровождение идеологии и технологий реализации проекта» Олег Царев просил у Москвы 25 тысяч долларов, то во втором варианте эта сумма выросла вдвое. Если в первом варианте содержание медиа-службы могло бы стоить Кремлю 15 тысяч долларов, то во втором – уже 45 тысяч.

Есть в этих документах и вовсе надуманные статьи расходов. К примеру, «стимулирование интернет разгонки» в первом варианте сметы должно было стоить 20 тысяч долларов, во втором – уже 100 тысяч. Видимо, соратники Царева в этом вопросе решили обойтись без помощи ФСБ, заполонившей своими троллями все социальные сети. Ну, либо вовсе не заниматься делом, несвойственным бойцам «армии Юго-Востока», а деньги просто присвоить.

Впрочем, в обеих версиях были запланированы расходы на поддержку региональных проектов, среди которых – «сотни «советских офицеров», «православные сотни», «боевые бабушки», «афганские сотни», «антифашистские сотни» (плагиат «сотен» как боевых единиц с опыта Евромайдана очевиден), а также на зарплату «сотников» и содержание региональных офисов. Правда, если в обеих сметах на эти нужны предусмотрены одни и те же суммы (300, 250 и 50 тысяч долларов соответственно), то зарплата «сотрудников центрального офиса» магическим образом вырастает из первой итерации документа ко второй с 50 тысяч долларов до 100. А обучение и тренинги с 200 тысяч «дорожают» до 400.

В общей сложности, если сначала Олег Царев планировал получить от своих московских друзей 2 млн 570 тысяч долларов, то, со временем, его аппетиты возросли до 2 млн 865 тысяч долларов. Судя по всему, эти 295 тысяч – личный «профит» экс-нардепа, который осознал, что окно возможностей по одурачиванию доверчивых спонсоров вскоре закроется. Кстати, все эти суммы – без учета расходов на содержание московского офиса. Да, был и такой.

Согласно смете разовые (уже понесенные затраты – сказано в документе) составили 17 тысяч долларов – оплата аренды за 2 месяца, а также приобретение оргтехники и мебели – 36,5 тысяч долларов. В дальнейшем ежемесячные расходы на «штаб» в Москве были таковы: аренда – 8,5 тыс, офис-менеджер – 2 тыс, координатор движения – 5 тыс, представительские расходы – 500 долларов.

Цена «Антимайдана»

Какой из вариантов сметы был в результате утвержден в Кремле, в настоящее время сказать трудно. Но денег Цареву снова дали. Об этом, в частности, свидетельствуют два документа, которые имеются в материалах уголовного производства. Первый – прямые затраты, понесенные на организацию сепаратисткого движения в период с 1 июня по 12 июня.

Меньше чем за две недели «Юго-Восток», возглавляемый Царевым, сумел «освоить» почти 150 тысяч долларов, из которых большая часть – 72,2 тысячи – ушли на «оплату труда». К слову, столь быстрые и крупные траты нужно было как-то публично оправдать – судя по всему. Именно по этой причине 26 июня Царев совершил несколько бессмысленный акт, окончательно выведя себя за рамки правового поля, и, как следствие, из публичной политики в Украине – стал самопровозглашенным спикером «парламента Новороссии».

Второй документ, подтверждающий финансирование «новороссийского» царька российскими кукловодами, - список мероприятий на две последние недели июня, к которым «лидер» приложил руку и кремлевские деньги. Митинги с количеством участников от 200 до 3 тысяч человек в Днепропетровске, Запорожье, Херсоне, Николаеве и Одессе, планировалось проводить по самым разным поводам. Для личного обогащения Царев и Ко не гнушались ничем и готовы были паразитировать своей «Новороссией» и «Народным кордоном» на пикетах «Матери против войны» или акциях «Нет повышению цен и тарифов». При этом суммы затрат на «организацию» мероприятий колебались от 15 тыс долларов до 77 тыс долларов.

Впрочем, исходя из того, как и под какими лозунгами прошли указанные митинги – видимо, Царев попросту схитрил и включил в смету давно запланированные местными жителями акции и пикеты. Не имея к митингам никакого отношения, таким образом «новоросс» под них «выбил» для себя немалые суммы у Москвы.

Впрочем, более интересными в этом контексте выглядят организованные Царевым митинги на территориях, подконтрольных пророссийским боевикам из ДНР и ЛНР. Во-первых, в отличие от акций в Днепре или Одессе, эти мероприятия, судя по смете расходов, планировалось проводить еженедельно. Во-вторых, количество участников акций в ДНР и ЛНР разительно отличалось от «обычных» - до 20 тысяч человек. Разумеется, такой размах дороже стоил – до 100 тысяч долларов за перфоманс. Этот запрос на деньги являлся беспроигрышным средством линчого обогащения – ведь кураторы из Кремля физически не могли проверить расходование средств в фактической зоне боевых действий.

Собственно, в общей сложности, Олег Анатольевич только в июне потратил почти 850 тысяч долларов российской «дружественной» помощи. Помимо этого, прожиточный минимум, необходимый для деятельности спикера «новороссии» и приближенных к нему людей в месяц обходился Кремлю в 213 тысяч долларов. В этот «минимум», судя по отчетности Царева, входят: 30 человек охраны (согласно «штатного расписания», имеющегося в материалах расследования, бодигарды должны были получать по 3 тыс. долларов ежемесячно), бухгалтер, секретарь-референт и пресс-секретарь – по 2 тыс. долларов на брата, водители с зарплатой по 1 тысяче долларов, и особый водитель – бронированного авто – за $1,5 тыс в месяц.

К слову, проживание и питание этого кагала (в общей сложности, 42 человека), помимо зарплаты, стоили Москве 85 тысяч долларов.

И это – далеко не все суммы, которые Олег Царев планировал получить от своих кураторов. К примеру, в материалах уголовного производства также фигурируют документы-сметы для реализации проекта с условным названием «Площадь». В частности, для захвата площади (без обозначения конкретного города, размера площади и даты спецоперации) планировались единоразовые расходы в размере 1,022 миллиона долларов. А постоянные расходы на обеспечение жизнедеятельности «митингующих» по запросу Царева составляли 16,770 млн долларов за 1 проект.

Что помешало реализации плана «площадь», пока остается тайной следствия. Но, в целом, перечисленные документы (изъятые из компьтеров одного из штабистов Царева), сметы, штатное расписание, проекты и планы, свидетельствуют об одном – Олег Царев, его соратники и все движение «Юго-Восток» имеют непосредственное отношение к сепаратистским акциям, занимались координацией и финансированием террористических организаций ДНР и ЛНР, в конец-концов, развязали войну…

…И, между делом, отлично на этом заработали. А оплатили все эти мерзкие мероприятия и безбедную жизнь Царева российские налогоплательщики.

Татьяна Урбанская