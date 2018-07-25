СК РФ обвинил экс-министра обороны Украины в призывах к терроризму

В СК РФ утверждают, что Гриценко призывал взрывать поезда на территории России.

Следственный комитет России заочно предъявил обвинения экс-министру обороны Украины Анатолию Гриценко.

Как сообщили в прес-службе ведомства, Гриценко обвиняют в призывах к терроризму.

Согласно сообщению, расследование зафиксировало два факта таких призывов. В первый раз Гриценко якобы призывал к "террористической деятельности" на территории Москвы и Таганрога, при этом ,что именно призывал совершить екс-министр, не указано.

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Также в СК РФ утверждают, что Гриценко "выступил с публичным призывом к осуществлению террористической деятельности на территории Российской Федерации путем подрыва железнодорожных поездов".

Оба случая объеденены в одно уголовное производство.

"По данному факту в отношении Анатолия Гриценко возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности)", - говорится в сообщении.

В СК РФ напомнили, что в соответствии со ст. 12 УК РФ иностранные граждане, не проживающие постоянно в Российской Федерации, совершившие преступление за ее пределами, направленное против интересов России, подлежат уголовной ответственности по российскому законодательству.

Как сообщал УНИАН, в апреле в России возбудили дело против министра внутренних дел Украины Арсена Авакова из-за выборов президента РФ. В СК РФ считают, что в результате преступных действий главы МВД Украины и иных лиц были грубо нарушены законные права и интересы граждан, гарантированные Конституцией Российской Федерации.