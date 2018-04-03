В России возбудили дело против Авакова из-за выборов Путина
В России возбудили очередное дело в отношении министра внутренних дел Украины Арсена Авакова - за «воспрепятствование» проведению выборов президента РФ.
Как сообщили УНИАН в Следственном комитете России, дело возбуждено по факту воспрепятствования свободному осуществлению российскими гражданами своих избирательных прав на выборах президента России (п. «в» ч.2 ст.141 УК РФ).
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По данным следствия, Аваков, «действуя с группой лиц по предварительному сговору», давал указания подчиненным по службе сотрудникам МВД Украины, обеспечивающим охрану и безопасность российских дипломатических учреждений в Киеве, Львове, Одессе и Харькове, не пропускать на избирательные участки граждан РФ, находившихся на территории Украины 18 марта 2018 года для участия в выборах президента.
В результате преступных действий Авакова и иных лиц были грубо нарушены законные права и интересы граждан, гарантированные Конституцией Российской Федерации.
При этом заявляется, что в соответствии со ст. 12 УК РФ, иностранные граждане и лица без гражданства, не проживающие постоянно в РФ, совершившие преступление вне пределов Российской Федерации, подлежат уголовной ответственности по российскому уголовному законодательству в случаях, если преступление направлено против интересов Российской Федерации либо гражданина Российской Федерации, а также в случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации или иным документом международного характера, содержащим обязательства, признаваемые РФ, если иностранные граждане и лица без гражданства, не проживающие постоянно в Российской Федерации, не были осуждены в иностранном государстве и привлекаются к уголовной ответственности на территории Российской Федерации.
Как сообщал УНИАН, 16 марта министр внутренних дел Аваков заявил, что 18 марта режим охраны дипломатических учреждений РФ на территории Украины - в Киеве, Харькове, Одессе и Львове - не будет предусматривать доступа на эти объекты граждан России для голосования на выборах президента.
В МИД Украины назвали сознательной и скоординированной позицию украинской власти относительно недопуска 18 марта россиян в диппредставительства РФ в Киеве, Харькове, Одессе и Львове, потому что проведение выборов президента России в Крыму грубо нарушает международное и украинское законодательство.
Первое дело против Авакова СК РФ возбудил в июне 2014 года - "о применении запрещенных средств и методов ведения войны".