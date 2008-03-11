Украина поставила Тимошенко ”четверку”, а Ющенко - ”трояк” (соцопрос)

Большинство украинцев позитивнее оценивают роботу Юлии ТИМОШЕНКО в должности премьер-министра Украины, чем Виктора ЮЩЕНКО на посту Президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, обнародованные сегодня на пресс-конференции в Киеве генеральным директором компании ООО «ФОМ – Украина» Александром БУХАЛОВЫМ.

В частности, 23,4% опрошенных оценили работу Ю.ТИМОШЕНКО на "хорошо", 13,1% - на "отлично", 21,7% - "удовлетворительно", 20,6% -"плохо" и 14% - "очень плохо".

В то же время, работу В.ЮЩЕНКО на посту главы государства "удовлетворительно" оценили 30% опрошенных, "хорошо" - 15,3%, "отлично" - 2,7%, "плохо" - 29,6%, "очень плохо" - 18,4%.

Кроме того, согласно результатам опроса, 47% респондентов одобряют действия Ю.ТИМОШЕНКО на посту премьера, не одобряют 43,3% опрошенных.

Действия Президента не одобряют 64% опрошенных, одобряют 27,7% респондентов.

Опрос проводился компанией «ФОМ-Украина» с 20 февраля по 2 марта 2008 года. Методом интервью по месту проживания опрошено 2 тыс. респондентов в 160 населенных пунктах Украины. Ошибка выборки +/- 2,2%.