Пророссийский глава МВД Италии прокомментировал информацию о получении денег от "Единой России"

Глава МВД Италии считает встречу Путина и Трампа «позитивным сигналом для Европы» Маттео Сальвини убежден, что последняя встреча лидеров США и РФ свидетельствует о сближении этих стран.

Вице-премьер-министр, министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини считает встречу президентов Российской Федерации Владимира Путина и США Дональда Трампа, которая состоялась 16 июня в Хельсинки, «позитивным сигналом для Европы».

Об этом он сказал в интервью американскому изданию The Washington Post.

В частности, его спросили, что он думает о последней встрече президентов США и России.

«Это был очень позитивный сигнал - сближение между США и Россией является хорошей новостью для Италии и Европы», - подчеркнул Сальвини.

Также его попросили прокомментировать обвинения, что его партия «Лига» (прежнее название «Лига Севера») принимает средства от российской правящей партии Путина «Единая Россия».

«Это фальшивые новости. Мы судимся с теми, кто сообщает об этом. Это неправда. Мы никогда не брали ни одного евро, ни рубля или ни одного доллара», - утверждает он.

В то же время, о существовании соглашения между партиями «Лига» и «Единая Россия» министр ответил: «Да, это было политическое соглашение, по которой проходила трансляция во всемирной сети. Предметом соглашения было сотрудничество между молодежными движениями в культурных и экономических вопросах, подобно, как и с другими партиями, такими как «Национальный фронт» во Франции и партией свободы в Австрии».

Читайте такжеИталия оказалась в центре скандала из-за отказа пропустит судно с 629 голодающими мигрантами из Африки

Как сообщал УНИАН, глава МВД Италии назвал оккупацию Крыма законной, а Революцию достоинства в Украине «псевдореволюцией».

19 июля Трамп заявил, что ожидает следующую встречу с президентом России Путиным и верит в возможность урегулирования ситуации в Украине.

«Саммит с Россией имел большой успех, за исключением настоящего врага народа - средств массовой информации фальшивых новостей. Я с нетерпением жду нашу вторую встречу для того, чтобы мы начали реализовывать некоторые из многих дел, которые обсуждались, в том числе прекращение терроризма, безопасность для Израиля, ядерное нераспространение, кибератаки, торговлю, Украину, мир на Среднем Востоке, Северной Корее...», - сказал американский президент.

По его словам, «есть много ответов, некоторые легкие, некоторые сложные для этих проблем... но они все могут быть урегулированы».

По данным Bloomberg, Путин во время встречи с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, которая состоялась 16 июня в Хельсинки, предложил провести на оккупированном Донбассе референдум о статусе территорий. В ответ президент США предложил не раскрывать публично предложение российского лидера, чтобы рассмотреть его. В предложении Путина говорится о проведении голосования жителями оккупированных территорий относительно их статуса с участием международного сообщества.