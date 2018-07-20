Вторая годовщина убийства Павла Шеремета: проведено более 20 экспертиз, отрабатываются 4 версии

В ГПУ заявили, что опрошены десятки людей, проведен мониторинг эфира мобильной связи, изучены записи камер видеонаблюдения и материалов.

По состоянию на сегодня в расследовании убийства журналиста Павла Шеремета было проведено более 20 различных экспертиз, некоторые из которых все ещё продолжаются.

Об этом сообщил спикер Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко в Facebook.

"Сегодня, 20 июля, - вторая годовщина со дня гибели журналиста Павла Шеремета. В этот же день в 2016 году по факту его убийство было начато уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного п.5 ч.2 ст.115 УК Украины (умышленное убийство совершено способом, опасным для жизни многих лиц). На сегодняшний день уже проведено более 20 различных экспертиз, некоторые еще продолжаются. По словам следователей, опрошены десятки людей, проведен мониторинг эфира мобильной связи, изучены записи камер видеонаблюдения и материалов, которые появлялись в медиапространстве", - сообщил он.

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Он отметил, что на данном этапе отрабатывается 4 основных версии относительно мотивов совершения убийства Павла Шеремета.

"Профессиональная журналистская деятельность, личные неприязненные отношения, дестабилизация обстановки в Украине, ошибка объектом (взорван автомобиль принадлежал Елене Притуле). К проведению экспертных исследований привлечены специалисты ФБР. О подозрении пока никому не сообщалось", - подытожил Шеремет.

Как сообщал УНИАН, Павел Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля. Полиция квалифицировала преступление по 2 ч. п. 5 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц).

Генеральный прокурор Юрий Луценко назвал основной версией убийства Шеремета месть за его профессиональную деятельность. Министр внутренних дел Арсен Аваков не исключил, что к убийству Шеремета может быть причастна Россия. Он также заявил, что Нацполиция готова заплатить 200 тыс. грн за любую информацию, касающуюся убийства журналиста.