Задержанные на Донбассе десантники из Костромы хвастались, что едут в Украину бить «майдановцев»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил председатель Объединенного координационного центра освобождения заложников при Министерстве обороны Украины Юрий Тандит.

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"Их все больше и больше, потому что их там становится все больше и больше", - сказал Тандит, отвечая на вопрос о задержании российских солдат на территории Украины, но вместе с тем он не уточнил точное количество задержанных российских солдат.

Тандит сообщил, что был в составе группы, которая опрашивала десантников из Костромы.

"Скажу уверенно, что они не заблудились. Более того, накануне того, как они стали заходить на нашу территорию по линии Азовского моря, эти десантники уже писали своим девушкам в социальных сетях, что едут бить «майдановцев»...", - добавил он.

По словам Тандита, "потом они сдали все личные вещи и телефоны, а также даже перекрасили свою технику, на которой они заходили на нашу территорию, в цвета украинской армии".

По словам Тандита, он был поражен тем, как эти десантники боялись украинцев.

"Им, видно, там российская пропаганда говорила, что мы здесь все страшные убийцы, что их будут сразу же пытать, уши отрезать и тому подобное. А когда им первую медицинскую помощь стали оказывать старшие офицеры, - это были «альфовцы»... Они, конечно же, были этим поражены. И они потом говорили откровенные вещи о своей легенде, которую они заучивали", - сказал Тандит.

Как сообщал УНИАН, 25 августа в Донецкой области спецподразделения сил АТО совместно с СБУ задержали 10 российских десантников. Задержанные военные были с документами и оружием и дали показания о том, что они принадлежат к воинской части 98-й воздушно-десантной дивизии.

По словам задержанных, их батальон 23 августа был передислоцирован в Ростов-на-Дону, а 24 августа личный состав был поднят по тревоге для осуществления марша, в частности с помощью нескольких десятков БМД. Как отметили десантники, только офицерам было известно о маршруте прохождения колонны.

27 августа в Минске президент РФ Владимир Путин заявил, что задержанные СБУ российские десантники патрулировали границу и могли очутиться на украинской территории.

В тот же день на пресс-конференции в Киеве, организованной СБУ, задержанные российские десантники заявили, что не знали, что находятся на территории Украины, и не собирались воевать с украинскими военными.