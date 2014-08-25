В Минобороны рассказали подробности задержания российских военных

24 августа неподалеку от поселка Зеркальное в Донецкой области, которое находится в 20 км от границы с Россией, были задержаны 10 военнослужащих контрактной службы из состава 331 парашютно-десантного полка (Кострома) 98-й воздушно-десантной дивизии Воздушно-десантных войск Вооруженных Сил Российской Федерации.

По результатам допроса установлено, что указанные военнослужащие неделей раньше железнодорожным эшелоном были отправлены из Костромы в Ростов-на-Дону.

В состав группы также входили артиллерийский дивизион, разведывательная рота и подразделения обеспечения общим количеством 350-400 человек, около 30 боевых машин десанта, 18 артиллерийских установок «Нона» и другие автотранспортные средства общим количеством до 60 единиц.

Задержанные были одеты в военную форму российского образца, без знаков различия, маскировочные халаты. На технике опознавательные знаки закрашены зеленым цветом, вместо них нанесены белые круги.

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Личному составу сообщили о начале батальонных тактических учений. В ночь на 24 августа подразделение было поднято по тревоге и начало осуществление марша в сторону территории Украины в режиме радиомолчания. Группа пересекла границу и шла на Иловайск.

2 бронемашины отстали от группы, одна из них была уничтожена. Командир взвода старший лейтенант Михаил Миленко с места происшествия скрылся, оставив подчиненных, которые решили пробиваться к своим, но через некоторое время попали в окружение и были вынуждены без боя сдаться силам АТО.

Задержанные доставлены в штаб сил АТО для проведения соответствующих процессуальных действий.