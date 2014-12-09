Радикальная партия блокирует трибуну Рады
Депутаты от Радикальной партии во главе с Олегом Ляшко собрались возле трибуны ВР из-за назначения на должности в комитеты депутатов, которые голосовали за «законы 16 января».
Как передает корреспондент УНИАН, депутаты окружили трибуну, с которой Ляшко выступает по этому вопросу.
“Фракция Радикальной партии блокирует парламентскую трибуну”, - сказал Ляшко.
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Он подчеркнул, что требует отменить положение постановления о назначении некоторых депутатов, в частности экс-«регионалов», на руководящие должности в комитетах.
В свою очередь, председатель Верховной Рады Владимир Гройсман отметил, что парламент рассмотрит для внесения в повестку дня проект постановления об изменениях в постановления, которым назначались руководители и члены комитетов ВР.
Представители других фракций, в частности "Самопомочи", также поддержали предложение по решению этого вопроса.