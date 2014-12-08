За призыв к неповиновению силовиков и военных предлагают наказывать лишением свободы

Украине нужно быстро модернизировать Уголовный кодекс с учетом ведения против нее гибридной войны.

Об этом сообщила народный депутат Ирина Фриз на своей странице в Facebook.

"В этой войне огромную составляющую занимают информационные и психологические методы воздействия, в первую очередь на сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих. Враг проводит специальные информационные операции, направленные на идеологическое и психологическое воздействие на население и подразделения вооруженных сил и безопасности", - пишет она.Читайте такжеГелетей: Российская гибридная война проиграна

Фриз заявляет, что анализ опыта ведения современных военных кампаний свидетельствует о широком использовании призывов к неповиновению, то есть призывов к открытому отказу работников правоохранительных органов или военнослужащих выполнить приказ начальника.

"Подобную технологию пытается использовать и Россия. Призывы к неповиновению активно использовались во время начальной фазы дестабилизации ситуации в Крыму, а также в Донецкой и Луганской областях. Часто, хотя и далеко не всегда они срабатывали", - говорит народный депутат.

Она подчеркивает, что наказания за такие действия сегодня не существует. То есть любое гражданское или военное лицо может открыто призывать к неповиновению и чувствовать себя защищенно в юридической плоскости.

"За призыв к неповиновению предлагаю наказывать лишением свободы на срок до трех лет, а в условиях военного положения на срок от восьми до десяти лет. Ответственность наступает лишь тогда, когда приказ начальника является законным", - резюмирует Фриз.