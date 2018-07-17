НАБУ связывает атаку на свое здание с "принципиальной позицией" в расследовании коррупции представителей власти

В Бюро заявили, что имеют подтверждение того, что участников акции, среди которых были представители социально незащищенных слоев населения, подвозили и увозили организованными группами в обмен на материальное вознаграждение.

Национальное антикоррупционное бюро Украины не исключает, что сегодняшнее нападение на здание ведомства является сознательной, спланированной и организованной провокацией со стороны представителей определенных политических сил.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба НАБУ.

"Не исключаем, что сегодняшние события являются сознательной, спланированной и организованной провокацией со стороны представителей определенных политических сил. Это подтверждается как связями одного из организаторов акции с фигурантами расследований НАБУ - народным депутатом Евгением Дейдеем и близким родственником министра внутренних дел, так и пассивностью полиции в отношении правонарушителей. Ни один из них не был задержан, что вряд ли было бы возможным, если бы подобные события произошли, например, в помещении МВД", - говорится в сообщении.

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Также в НАБУ заявили, что имеют подтверждение того, что участников акции, среди которых были представители социально незащищенных слоев населения, подвозили и увозили организованными группами в обмен на определенное материальное вознаграждение.

В ведомстве также напомнили, что на прошлой неделе стало известно о решении прокурора САП закрыть дело в отношении экс-заместителя министра внутренних дел и близкого родственника главы МВД. Речь идет о так называемом «деле рюкзаков». НАБУ выразило категорическое несогласие с этим решением и считает, что детективы собрали достаточно доказательств для передачи дела в суд по обвинению в растрате 14,5 миллионов гривень бюджетных средств.

"Считаем, что акция 17 июля является атакой на НАБУ за его принципиальную позицию в расследовании коррупции представителей правящей элиты. НАБУ не имеет никаких иллюзий относительно объективности расследования Национальной полицией сегодняшних событий. Поэтому публикует фрагменты видеозаписей с камер наблюдения, демонстрирующие противоправное поведение протестующих", - подчеркивается также в заявлении.

Как сообщал УНИАН, сегодня в здание НАБУ на улице Василия Сурикова, 3 в Соломенском районе Киева ворвались неизвестные и повредили имущество.

Справка УНИАН. 31 октября 2017 года детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП в рамках расследования дела о растрате более 14 млн грн при закупке рюкзаков для МВД задержали Александра Авакова, бывшего заместителя министра внутренних дел Украины Чеботаря и представителя фирмы-победителя тендера по поставке рюкзаков. Чеботарю и Авакову сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

В МВД назвали действия НАБУ политическими, а не юридически обоснованными. Аваков отверг обвинения в адрес сына.

10 июля прокурор САП закрыл дело по подозрению Авакова-младшего и Чеботаря в растрате более 14 млн грн при закупке рюкзаков.

В САП УНИАН объяснили закрытие производства в отношении сына Авакова и Чеботаря отсутствием доказательств их осведомленности о ненадлежащем качестве рюкзаков. По данным САП, третий подозреваемый по делу - Владимир Литвин - после ознакомления с материалами производства дал показания, что именно он единолично совершил преступление.

НАБУ направило Холодницкому жалобу на постановление о закрытии этого дела.