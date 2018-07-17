СБУ проверит, действительно ли на записях о подготовке убийства Бабченко есть Герман

Эксперты должны решить, принимал участие Герман в разговорах, зафиксированных в 11 файлах, и какие конкретно слова и фразы им произнесены.

Служба безопасности Украины проверит, действительно на оперативных записях о подготовке убийства журналиста Аркадия Бабченко присутствует подозреваемый Борис Герман.

Как передает Украинская правда, об этом свидетельствует решение Шевченковского райсуда Киева от 9 июля, обнародовано 16 июля. Тогда суд удовлетворил ходатайство следствия о проведении экспертизы.

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Эксперты должны решить, принимал участие Герман в разговорах, зафиксированных в 11 файлах, и какие конкретно слова и фразы им произнесены. Речь идет о записи от апреля и мая.

На них так называемый организатор убийства Герман якобы разговаривает с Алексеем Цимбалюком – "исполнителем", который сотрудничал с правоохранителями.

В решении отмечено, что Главное следственное управление СБУ, которое расследует дело, получило диски с видео от Департамента защиты национальной государственности ведомства, который проводил следственные действия. Также следователям передали протоколы, в которых расшифрованы разговоры.

Как сообщал УНИАН, ранее Бабченко рассказал, что скрывается в бункере.