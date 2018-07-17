Социологи рассказали, кто попал бы во второй тур выборов президента в случае их проведения сегодня

Опрос 7-11 июля проводили Центр «Социальный мониторинг», Институт анализа и прогнозирования, Киевский пресс-клуб, Украинский институт социальных исследований имени Александра Яременко.

Если бы президентские выборы состоялись в июле, во второй тур вышли бы лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко и председатель партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко.

Как передает корреспондент УНИАН, такие результаты опроса обнародовал директор центра «Социальный мониторинг» Дмитрий Дмитрук на пресс-конференции в Киеве.

Так, среди всех опрошенных 12,9% ответили, что если бы выборы президента состоялись в следующее воскресенье, они проголосовали бы за Тимошенко. Среди тех, кто намерен голосовать и определился, за лидера «Батькивщины» высказались 20,5%.

Читайте такжеТимошенко остается лидером симпатий украинцев - данные двух социологических опросов (видео)

На втором месте - Анатолий Гриценко с 8,3% и 13,1% соответственно.

На третьем месте - сопредседатель партии «Оппозиционный блок» Юрий Бойко и лидер партии «За жизнь» Вадим Рабинович, которые имеют по 6,9% всех опрошенных и по 10,9% среди тех, кто будет голосовать и определился.

За действующего президента Петра Порошенко готовы проголосовать 5,9% и 9,4% соответственно, за лидера Радикальной партии Олега Ляшко - 4,3% и 6,8%, за председателя «Объединения «Самопомич» Андрея Садового - 2,9 % и 4,6%, за председателя ВО «Свобода» Олега Тягнибока - 2,7% и 4,3%, за экс-народного депутата Романа Бессмертного - 0,8% и 1,2%, за внефракционных народных депутатов Надежду Савченко - 0,7% и 1,1% и Виктора Чумака - по 0,1%.

В то же время за другого политика готовы проголосовать среди всех опрошенных 10,6% и среди тех, кто намерен голосовать и определился, - 16,9%. 20,5% всех опрошенных затруднились ответить на этот вопрос, а 16,7% не голосовали бы.

У Тимошенко по данным опроса примерно одинаковый уровень поддержки во всех регионах Украины: западный - 12,7% северо-центральный - 15,7%, Киев - 13,5%, восточный - 12%, южный - 10,6%, тогда как у Гриценко 20% поддержки в западном регионе и 10,6% в северо-центральном.

У Рабиновича и Бойко высокий уровень поддержки в южном регионе, 15,6% и 16,3% соответственно.

У Порошенко высокий уровень поддержки в северо-центральном регионе - 11,1% и в Киеве 7,3%.

У Ляшко уровень поддержки в каждом регионе колеблется от 2,3% (Киев) до 5,6% (северо-центральный регион).

Опросы 7-11 июля проводили Центр «Социальный мониторинг», Институт анализа и прогнозирования, Киевский пресс-клуб, Украинский институт социальных исследований имени Александра Яременко.

Метод сбора информации - личное формализованное интервью, опрошены 1250 респондентов, опрошены люди в 36 городах Украины - областные центры и крупные города с населением более 100 тысяч.