Ни один из возможных кандидатов в президенты не набирает более 10% - опрос

Основными факторами выбора кандидата является несвязанность с коррупцией, отсутствие нечестно нажитого имущества (44%) и настрой кандидата на смену страны (43%).

Лидером электоральных пристрастий среди возможных кандидатов в президенты остается Юлия Тимошенко (10%), на втором месте с минимальным разрывом Владимир Зеленский (7%), Святослав Вакарчук (6%), Анатолий Гриценко (6%), Петр Порошенко (5%), Юрий Бойко (5%) и Олег Ляшко (5%).

Об этом свидетельствуют результаты опроса, который осуществила GfK Ukraine в июле 2018 года. 70% украинцев планируют принять участие в президентских выборах в 2018 году. Традиционно низкой является электоральная активность на Юге и Востоке, а вот Запад уже не является самым активным регионом, показатели Центра, Киева и Севера не ниже, чем на Западе, а кое-где даже выше.

Те, кто не желает участвовать в выборах, объясняют это тем, что не знают ни одного достойного кандидата (45%), не верят, что их голос может что-то изменить и не верят в честность выборов (по 33%).

Среди возможных кандидатов в президенты Юлия Тимошенко лидирует в Центральном, Южном и Северном регионах, на Западе лидирует Святослав Вакарчук, на Востоке – Юрий Бойко, в Киеве – Владимир Зеленский.Вышеупомянутые лидеры президентского рейтинга были добавлены к ряду вопросов относительно выбора во втором туре выборов – опрос включал все возможные пары кандидатов. В общем через низкие рейтинги возможных кандидатов меньше половины респондентов могли сделать выбор в вопросах выбора во втором туре. За их ответами Ю. Тимошенко выиграет у всех, кроме С. Вакарчука, В. Зеленского и А. Гриценко; П. Порошенко проигрывает всем; А. Ляшко проигрывает всем, кроме П. Порошенко и Ю. Бойко, с которым у них примерно одинаковые рейтинги; Ю. Бойко проигрывает всем, кроме П. Порошенко и А. Ляшко. Что же до В. Зеленского, С. Вакарчука и А. Гриценко, то они не проигрывают никому, а разница в их рейтингах во втором туре статистически незначительна.

Относительно партийного рейтинга, то его лидером является «Батькивщина», которую поддерживают 10% населения. При пересчете процентов от тех, кто определился с выбором (то есть если предположить, что те, кто выбрал вариант «трудно сказать», проголосуют примерно так же, как те, кто определился) пятипроцентный барьер преодолевают 8 партий: «Батькивщина» (18%), «Гражданская позиция» (11%), «Слуга народа» (10%), Оппозиционный блок (9%), Партия Святослава Вакарчука, «Солидарность», «Радикальная партия» и «За жизнь» - по 8%.

«Я ежемесячно наблюдаю за электоральными предпочтениями населения на основе Омнибуса GfK Ukraine с 2007 года и ни перед одними выборами не было ситуации, когда ни один кандидат не набирает более 10%, не видела таких данных и за более давние периоды, - сообщила Инна Волосевич, руководитель отдела социально-политических исследований GfK Ukraine. – Сейчас имеем уникальный шанс для новых политических лидеров, но времени для их кампаний остается очень мало».