Чубаров и Джемилев принимают участие в работе Европарламента

Об этом на своей странице в соцсети сообщил Рефат Чубаров. "8, 9, 10 декабря - работа в Европарламенте (Брюссель). Приехали вместе с Мустафа-ага. Насыщенная программа, подготовленная совместно с руководством Европейской народной партии (крупнейшая фракция в Европарламенте)", - написал Рефат Чубаров.

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До этого лидеры крымских татар принимали участие в ежегодной встрече Совета министров иностранных дел ОБСЕ, которая проходила 4-5 декабря в швейцарском городе Базель.

Накануне в ОБСЕ призвали так называемую "власть" Крыма соблюдать права человека, в частности, меньшинств, расследовать сообщения о таких нарушениях и гарантировать международному сообществу доступ на полуостров.