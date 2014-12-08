Чубаров и Джемилев принимают участие в работе Европарламента

16:35, 08 декабря 2014
Политика
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Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров и национальный лидер крымских татар Мустафа Джемилев отправились в Брюссель для участия в работе Европарламента.

Чубаров і Джемілєв беруть участь у засіданні Європарламнту \ фото УНІАН

Об этом на своей странице в соцсети сообщил Рефат Чубаров. "8, 9, 10 декабря - работа в Европарламенте (Брюссель). Приехали вместе с Мустафа-ага. Насыщенная программа, подготовленная совместно с руководством Европейской народной партии (крупнейшая фракция в Европарламенте)", - написал Рефат Чубаров.

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До этого лидеры крымских татар принимали участие в ежегодной встрече Совета министров иностранных дел ОБСЕ, которая проходила 4-5 декабря в швейцарском городе Базель.

Накануне в ОБСЕ призвали так называемую "власть" Крыма соблюдать права человека, в частности, меньшинств, расследовать сообщения о таких нарушениях и гарантировать международному сообществу доступ на полуостров.

Post by Рефат Чубаров.
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