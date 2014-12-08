Süddeutsche Zeitung: Крайняя обеспокоенность

Об этом пишет Хериберт Прантль в своей статье «Крайняя обеспокоенность», опубликованной на сайте немецкой газеты Süddeutsche Zeitung.

Призывов пруд пруди. Чем длиннее списки с подписями, тем меньше на них обращают внимания. Этот призыв отличается от всех, это не песчинка. Он имеет вес, потому что многие имена очень важные и их обеспокоенность имеет значение. Это немецкий призыв против войны, к которой неизбежно придут «Северная Америка, Европейский Союз и Россия», «если они не прекратят эту цепочку взаимных угроз».

Конфликт в Украине показал, что «стремление к власти и господству» непреодолимо. Призыв критикует Россию, но также и Соединенные Штаты и Европейский Союз. Он не ищет виновных в «сложном положении», он ищет путь к миру - и он настоятельно требует от правительства Германии «продолжать диалог с Москвой». Призыв имеет также и политический вес, поскольку среди 64 подписантов есть выдающиеся политики «старой школы». Призыв – свидетельство крайней обеспокоенности. Опасения оправданы.

Список уважаемых личностей

Призыв подписали Роман Херцог, бывший президент ХДС, и Ханс-Йохен Фогель, бывший социал-демократ. Подписали также принц Луитпольд Баварский, правнук последнего короля Баварии и астронавта Зигмунд Йен, священник Ордена Святого Бенедикта Ансельм Грюн и бывший канцлер Герхард Шрёдер. Также актеры Марио Адорф и Клаус Мария Брандауэр, писатель Кристоф Хайн, режиссер Вим Вендерс, эксперты обороны Хорст Тельчик, бывший советник по национальной безопасности Гельмута Коля и Вальтера Штютцле, бывшего министра обороны. Подписали Отто Шили, бывший министр внутренних дел Германии от СДПГ, Эрхард Эпплер, бывший министр развития (СПД), Антье Фольмер, бывший вице-президент Бундестага (Партия зеленых) и Буркхард Хирш, бывший вице-президент Бундестага от СвДП.

Список уважаемых личностей. Они осуждают аннексию Крыма Россией как нарушение международного права, тем не менее требуют новой политики ослабления напряжения и "непредвзятого отношения к России". «Мы не должны вытеснять Россию из Европы», говорится в призыве. «Это было бы неразумно и опасно для мира».

Право бывшего канцлера

Призыв – выражение обоснованных опасений, которые терзают также бывшего канцлера ФРГ Гельмута Коля в его недавно вышедшей книге: «В результате, Запад, а также Украина и Россия, должны следить за тем, чтобы не потерять все, что уже было достигнуто». Право бывшего канцлера. Многое пошло не так в европейско-российских, а также в немецко-российских отношениях, с тех пор, как 25 сентября 2001 года Путин произнес свою речь в Бундестаге на немецком языке. И было бы ужасно, если бы Европа после аннексии Крыма поступила бы также, как Израиль после убийства Ицхака Рабина.

Жеманство – основной механизм политики

Коль сбит с толку изоляцией России; он справедливо осуждает то, что страны G-7 в июне встретились без России, они вытеснили страну из встречи крупнейших промышленно развитых стран мира. Это не дипломатия, а жеманство.

Жеманство – основной механизм политики. Подчеркнуто-снисходительная речь также принадлежит к жеманству. Такое поведение часто использует не только Путин, но и Обама. Это мало помогло, когда он высмеял Россию, назвав ее «региональным государством»; без «регионального государства» не решить крупнейших мировых конфликтов. И совершенно не помогает то, что Путина почти ежедневно обвиняют в «антизападной риторике». Это просто смешно, поскольку риторика между Востоком и Западом уже давно напоминает пинг-понг.

Маскировочное понятие «сторонники Путина»

Оно принадлежит к странной риторике, которая сопровождает конфликт в Украине, что людей, как Херцог и Фогель, когда они предупреждают о войне в Европе, называют «сторонниками Путина»; это слово часто используется в качестве маскировочного понятия для предполагаемого подхалимства.

Но понимание не имеет ничего общего с умиротворением, прощением или даже прославлением. Понять мотивы других людей – значит понять основу для всех переговоров. Кто это игнорирует, кто ничего не хочет понять, тот больше не хочет вести переговоры. Что было бы совершенно непонятно.

Ангела Меркель, чей российский курс ее предшественники считают слишком суровым, должна принять эту критику и умно с ней поступить – то есть понять эту критику. Когда такие люди, как она, управляют большой коалицией, то они уже так не делают. Затем, бывшие канцлеры оказались во внепарламентской оппозиции; но от этого их требования не становятся менее важными.

Позиционирование как вопрос поколений

В Германии можно констатировать глубокий раскол мнений: На одной стороне, есть те, кого называют «сторонниками России», на другой стороне – противники Путина. С одной стороны, те, кто верит в изменения через сближение; с другой стороны, те, кто предостерегают от изменений ради выгоды. Есть много вариантов, но нет решений. Позиционирование, очевидно, также вопрос поколений. Средний возраст подписавших призыв, выходит далеко за 65. Это люди, которые пережили холодную войну и частично внесли свой вклад в преодоление разделения самой Европы.

Молодое поколение, выросшее через много лет после Второй мировой войны, судит Россию гораздо острее, больше критикует, поддерживает санкции и считает, что от России исходит угроза. Это поколение было политически социализировано горбачевской гласностью и перестройкой, оно очень остро понимает значение свободы и прав человека - и страшно разочаровано Россией Путина и регрессией гражданских прав и прав человека. Но даже в этом разочаровании Совет старейшин может быть важным и правильным.

Общий Европейский дом выглядит почти так же, как станция Байериш-Айзенштейн во время холодной войны. Там, на границе с Чехией, границе Восточного блока, стояла массивная стена, которая разделяла зал. Туалет был на востоке. В 1991 году Гельмут Коль вновь открыл пограничную станцию. Теперь время для повторного открытия Европы. Россия является ее частью. Было бы хорошо, если бы это снова было ощутимо в отношениях обеих сторон.