"Мы не будем мириться": Порошенко отреагировал на задержание россиянами судов в Азовском море

По словам Петра Порошенко, украинские военные уже получили соответствующие приказы, чтобы прекратить незаконные задержания судов россиянами.

Президент Украины Петр Порошенко отдал приказы украинским военным, направленные на прекращение массовых задержаний судов, следующих через Керченский пролив.

Об этом Порошенко рассказал в эфире "Свободы слова" на телеканале ICTV, передает УП.

Он напомнил, что с 2014 года Россия хотела захватить Мариуполь, чтобы обеспечить сухопутную дорогу на оккупированный Крым, но тогда украинская армии помешала этим планам.

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"Сейчас стоит вопрос, будем ли мы укреплять защиту с моря. И мы не будем мириться с незаконным захватом украинских и иностранных кораблей, движущихся в направлении украинских портов, в том числе, Мариуполя, для того чтобы остановить горно-металлургический комплекс, работающий на Донбассе", - заявил Порошенко.

Он добавил, что украинские военные уже получили соответствующие приказы, чтобы прекратить незаконные задержания судов россиянами.

"И безусловно на сегодняшний день мною были предоставлены соответствующие приказы и министру обороны, и начальнику Генерального штаба, и командующему военно-морских сил Украины для того, чтобы мы приняли достаточные меры, чтобы прекратить это нарушение закона и остановить российские провокации при прохождении украинского Керченского пролива", - сообщил президент.

Как сообщал УНИАН, согласно данным Государственной пограничной службы, начиная со второй половины апреля российские пограничники начали досматривать иностранные суда, которые направляются как в порты Украины, так и из портов Украины.

В Госпогранслужбе отмечают, что Украина является заложником ситуации с 2004 года, а именно - Соглашения о сотрудничестве между Украиной и РФ в Азовском море и Керченском проливе, которое определяет Азовское море как море внутреннего пользования двух государств. Таким образом, как российские, так и украинские пограничники могут осматривать те суда, которые, по их мнению, вызывают какое-то подозрение.