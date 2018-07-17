"Мы не будем мириться": Порошенко отреагировал на задержание россиянами судов в Азовском море
Президент Украины Петр Порошенко отдал приказы украинским военным, направленные на прекращение массовых задержаний судов, следующих через Керченский пролив.
Об этом Порошенко рассказал в эфире "Свободы слова" на телеканале ICTV, передает УП.
Он напомнил, что с 2014 года Россия хотела захватить Мариуполь, чтобы обеспечить сухопутную дорогу на оккупированный Крым, но тогда украинская армии помешала этим планам.
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"Сейчас стоит вопрос, будем ли мы укреплять защиту с моря. И мы не будем мириться с незаконным захватом украинских и иностранных кораблей, движущихся в направлении украинских портов, в том числе, Мариуполя, для того чтобы остановить горно-металлургический комплекс, работающий на Донбассе", - заявил Порошенко.
Он добавил, что украинские военные уже получили соответствующие приказы, чтобы прекратить незаконные задержания судов россиянами.
"И безусловно на сегодняшний день мною были предоставлены соответствующие приказы и министру обороны, и начальнику Генерального штаба, и командующему военно-морских сил Украины для того, чтобы мы приняли достаточные меры, чтобы прекратить это нарушение закона и остановить российские провокации при прохождении украинского Керченского пролива", - сообщил президент.
Как сообщал УНИАН, согласно данным Государственной пограничной службы, начиная со второй половины апреля российские пограничники начали досматривать иностранные суда, которые направляются как в порты Украины, так и из портов Украины.
В Госпогранслужбе отмечают, что Украина является заложником ситуации с 2004 года, а именно - Соглашения о сотрудничестве между Украиной и РФ в Азовском море и Керченском проливе, которое определяет Азовское море как море внутреннего пользования двух государств. Таким образом, как российские, так и украинские пограничники могут осматривать те суда, которые, по их мнению, вызывают какое-то подозрение.