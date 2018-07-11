В Раде предлагают денонсировать договор с РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря

В обращении содержится требование к президенту Петру Порошенко и министру обороны Степану Полтораку немедленно подать в парламент проект закона о денонсации этого договора от 2003 года.

Народные депутаты от «Объединения «Самопомич» зарегистрировали в парламенте проект постановления "Об обращении Верховной Рады Украины к президенту Украины, министру обороны Украины относительно Договора между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива" (№8583).

Как передает корреспондент УНИАН, на заседании парламента депутат от «Самопомочи» Семен Семенченко сообщил, что в обращении содержится требование к президенту Петру Порошенко и министру обороны Степану Полтораку немедленно подать в парламент проект закона о денонсации этого договора.

Он отметил, что также в документе содержится призыв к президенту об обращении к парламенту с внеочередным посланием о внутреннем и внешнем положении Украины в связи со строительством моста через Керченский пролив и преступными действиями РФ в Азовском море.

Семенченко отметил, что, в частности, 9 июля ФСБ Российской Федерации задержало в Азовском море 7 торговых судов, шедших в Украину. По его словам, с украинцами сотрудники ФСБ провели «якобы беседы - они искали на телах украинских моряков - членов экипажа патриотические татуировки, спрашивали об участии в АТО, в добровольческих батальонах, в «Правом секторе»».

Семенченко также отметил, что параллельно с экономической блокадой Россия начала наращивать военное присутствие в Азовском море.

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Семенченко также отметил, что параллельно с экономической блокадой Россия начала наращивать военное присутствие в Азовском море.

"Сейчас уже практически сформирована азовская флотилия флота РФ - в ее составе артиллерийских катера типа "Шмель", десантные катера типа "Серна", - сообщил депутат.

Он также отметил, что в начале июня в Азовское море прибыли также два ракетных корвета, которые до этого принимали участие в ракетных обстрелах территории Сирии.

Семенченко подчеркнул, что Россия с помощью военной силы не только обесценивает экономическую и торговую деятельность Украины в Азовском море, но и создает угрозу вторжения или обстрелов побережья Азовского моря.

По словам Семенченко, это связано с тем, что граница Украины через Азовское море "сейчас де-факто проходит по линии прибоя, и россияне могут свободно находиться в этом море, руководствуясь положениями договора 2003 года о совместном использовании Азовского моря и Керченского пролива, там фактически морской границы нет».

В настоящее время на сайте парламента еще нет текста проекта постановления, внесенного депутатами из фракции "Самопомич".