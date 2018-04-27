Популярный российский актер назвал Киев любимым городом (видео)

14:44, 27 апреля 2018
Общество
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Константин Хабенский назвал Киев любимым зарубежным городом / скриншот &quot;вДудь&quot;

Об этом актер рассказал в интервью журналисту и видеоблогеру Юрию Дудю, видео которого опубликовано на Youtube-канале "вДудь".

В рамках традиционного для интервью Дудя блица, журналист спросил : "Ваш любимый зарубежный город?". На вопрос Хабенский ответил коротко и без последующих объяснений: "Наверное, Киев".

При этом определиться с любимым российским городом актеру было сложнее.

Видео с Youtube "вДудь"

Как сообщал УНИАН, другой российский актер Алексей Серебряков на интервью у Дудя назвал главными минусами президента России Владимира Путина, «бесконечное вранье» и «воровство».

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Теги: #российский актер#Юрий Дудь