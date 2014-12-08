На Донбассе за сутки погибли шесть мирных жителей – штаб

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

Кроме того, по информации штаба, боевики вывезли на свалку тела погибших террористов. «На одну из свалок Донецка террористы вывезли 2 самосвала трупов своих соратников», - говорится в сообщении пресс-центра АТО.

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В то же время, в оккупированных городах Донбасса против боевиков начали протестовать местные жители. По информации пресс-центра, на днях, такой протест состоялся в городе Горловка. В ответ боевики «жестоко и бездушно подавили эту демонстрацию народного возмущения».