В районе Горловки идет ожесточенный бой - СМИ
02:10, 08 декабря 2014Политика
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В районе Горловки Донецкой области идет ожесточенный бой.
В районе Горловки идет ожесточенный бой / УНИАН
Об этом пишет "Сегодня" со ссылкой на сообщения местных жителей.
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"Весь вечер не стихают залпы и взрывы, собственно, они были слышны весь день, но вечером они усилились. Мы всей семьей сейчас сидим в коридоре, а за окном слышно как работает "Град" и гаубицы. Очень много соседей спустились в подвал. Кроме того, говорят, что под обстрелом оказалось большое количество жилых домов. Вообще, такое чувство, что падают снаряды прямо за окном. У нас пропало отопление, свет и вода пока есть", - приводит издание рассказ собеседника по имени Андрей.
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