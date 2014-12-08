В районе Горловки идет ожесточенный бой - СМИ

Об этом пишет "Сегодня" со ссылкой на сообщения местных жителей.

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"Весь вечер не стихают залпы и взрывы, собственно, они были слышны весь день, но вечером они усилились. Мы всей семьей сейчас сидим в коридоре, а за окном слышно как работает "Град" и гаубицы. Очень много соседей спустились в подвал. Кроме того, говорят, что под обстрелом оказалось большое количество жилых домов. Вообще, такое чувство, что падают снаряды прямо за окном. У нас пропало отопление, свет и вода пока есть", - приводит издание рассказ собеседника по имени Андрей.