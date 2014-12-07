За сутки погибли двое военных, восемь - ранены

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

Читайте такжеЗа прошедшие сутки в зоне АТО погибших не было - СНБО

"За прошедшие сутки мы потеряли двух украинских воинов, еще восемь получили ранения", - сказал Лысенко.