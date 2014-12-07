За сутки погибли двое военных, восемь - ранены
14:12, 07 декабря 2014Политика
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В течение суток в зоне АТО погибли двое и получили ранения восемь украинских военнослужащих.
За сутки погибли двое украинских военных / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.
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"За прошедшие сутки мы потеряли двух украинских воинов, еще восемь получили ранения", - сказал Лысенко.
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