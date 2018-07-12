Как граждане Беларуси уходят из-под влияния Москвы

В Беларуси предложили запретить «георгиевские» ленты. Соответствующая петиция появилась на днях на сайте petitions.by. Ее автор считает, что «георгиевская» лента стала «символом беззакония, хаоса, нестабильности и сотен жертв сепаратизма», и ее использование «угрожает территориальной целостности Беларуси». Для предотвращения угрозы предлагается ввести административную ответственность за пропаганду ленточек на территории страны. В том числе, автор предлагает запретить изготавливать, публично демонстрировать, носить и распространять такие ленты в Беларуси.

Петиция уже набрала более тысячи подписей и через несколько дней ее отправят на рассмотрение в Совет министров и палату представителей Национального собрания Беларуси.

С одной стороны, «что такое тысяча голосов?», скажете вы. Мы, мол, украинцы, за сутки страницы в соцсетях FIFA и «Газпрома» обвалили… С другой стороны, речь идет не о нас. А о жителях страны, у которой даже территориальной границы, как таковой, с Россией не существует. Тут важен уже сам факт появления подобной петиции.

Возможно, на фоне событий в Украине, граждане Беларуси стали чаще задумываться, чем может обернуться тесная дружба с «братской» Россией. И это не авторские домыслы. Текст петиции прямо об этом сообщает: «В связи с непризнанным международным сообществом включением в состав Российской Федерации в начале 2014 года части территории Крымского полуострова, расположенной в пределах административных границ регионов Украины — Автономной Республики Крым и города Севастополя, а также использованием георгиевской (гвардейской) ленты как символа пророссийских сил на территории Донбасса (территория Украины) во время захвата власти, с применением огнестрельного оружия и военной техники, а также ставшей в настоящее время символом беззакония, хаоса, нестабильности и сотен жертв сепаратизма, а также пропаганды ленты в культурных, социальных и политических целях, по нашему мнению, ее использование представляет опасность для территориальной целостности Республики Беларусь».

Возможно, на фоне событий в Украине, граждане Беларуси стали чаще задумываться, чем может обернуться тесная дружба с «братской» Россией. И это не авторские домыслы

«Мы, граждане Республики Беларусь, крайне заинтересованы в сохранении независимости и территориальной целостности Республики Беларусь, сохранении национальной безопасности Республики Беларусь в политической, военной, информационной, социальной, демографической сферах, а также повышении воспитания духа патриотизма молодежи и национального самосознания», – резюмирует автор.

Да, вероятно, что пока эта петиция мало на что повлияет. И в Национальном собрании на нее попросту закроют глаза. Но вода камень точит. И общее понимание цены кремлевского покровительства в Беларуси явно растет.

Кроме того, это ведь не единственная любопытная петиция. Так, на выше указанном сайте есть предложение повысить до пятидесяти процентов использование белорусского языка в эфирном времени на государственном телевидении. «Да, был референдум, решением которого русский язык стал государственным языком Республики Беларусь, наряду с белорусским, но в Беларуси идет депопуляризация белорусского языка. Единственным способом популяризации белорусского языка являются СМИ, в первую очередь, телевидение», – объясняет свою инициативу автор.

Даже если пока эффективность этих петиций как инструмента достучаться до власти стремится к нулю, все равно это занимательный «звоночек»

Тут же - другая петиция, похоже, от белорусского Вятровича, предлагающая переименовать станцию метро «Площадь Ленина» на «Площадь независимости»…

Даже если пока эффективность этих петиций как инструмента достучаться до власти стремится к нулю, все равно это занимательный «звоночек». Ведь и у белорусского «батьки» не может не быть понимания российских аппетитов. Иногда он даже огрызается на явное российское «хамство». К примеру, в мае он критически высказался в адрес России касательно попыток приватизировать победу во Второй мировой войне. Реакция Лукашенко вполне понятна – всем известно, что, к примеру, Минск в той войне был практически уничтожен и город отстраивали заново.

Кстати несколько недель назад я была в Минске. Город как раз готовился к национальному празднику (3 июля – День независимости Республики Беларусь) и это бросалось в глаза. Везде – на билбордах, в витринах магазинов, аптек и ресторанов, внутри кафе, на кассах супермаркетов, в метро, на остановках общественного транспорта – были размещены праздничные афиши о предстоящем Дне независимости. И это, как белорусский язык, как отказ от «георгиевских» лент – тоже об идентичности, с пониманием которой у многих в стране правда есть проблемы.

Спросите – что означает какая-то рекламная афиша или петиция на сайте? А я отвечу – никогда не знаешь, что именно позволит разорвать пуповину с Москвой.

Ирина Шевченко