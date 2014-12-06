Freedom House признает, что Россия ведет против Украины массированную информационную войну



Об этом говорится в переданном УНИАН ежегодном отчете Freedom on the Net 2014.

Во вступительной части отчета сообщается, что период Евромайдана «характеризуется большим всплеском общественной деятельности онлайн и широким использованием Интернета и социальных сетей для мобилизации, организации и координации информационных потоков украинцев».

Однако, отмечает Freedom House, «ответом на эту мобилизацию стали репрессивные законы, принятые парламентом в январе 2014 года под давлением со стороны правительства Януковича, направленные на сдерживание протестной активности, а также обеспечение большего контроля над независимыми СМИ в Интернете».

«Давление также было задействовано в отношении журналистов, активистов и блоггеров, пострадавших физически и от DDoS-атак и рейдов в офисах СМИ, наряду с частичным блокированием сайтов и большим количеством мобильных сообщений с угрозами», - говорится в отчете.

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Также отмечается, что «репрессивные законы были отменены в конце января под давлением оппозиции и демонстрантов, однако напряжение вторжения России сохраняется, доступ в Интернет был временно отрезан в Крыму».

«Украинские СМИ столкнулись с DDoS-атаками и массовыми информационными войнами, в том числе за счет использования ботов в разделах с комментариями, а также путем пропаганды и дезинформации со стороны российского государства и российских СМИ», - отмечает Freedom House.

«Интернет быстро становится основным полем в информационной войне с Россией. Активисты и журналисты сотрудничают, чтобы развенчать российскую пропаганду и проверить ключевые факты о событиях в Украине для других частей мира», - добавляет Freedom House.