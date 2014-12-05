Порошенко и Керри договорились провести встречу Трехсторонней контактной группы по Донбассу

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

«Было признано, что проведение встречи Трехсторонней контактной группы в ближайшее время необходимо, чтобы дать новый толчок выполнению Минских договоренностей. Петр Порошенко заявил, что заседание Трехсторонней контактной группы должно быть проведено незамедлительно для решения неотложных гуманитарных проблем жителей Донбасса, а именно поставки продуктов питания, медикаментов, обеспечения теплом и энергоносителями. Госсекретарь США выразил поддержку позиции Украины относительно расширения Трехсторонней контактной группы с привлечением представителей США и ЕС», - говорится в сообщении.

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Также Порошенко поблагодарил Джона Керри за его личные усилия по поддержке Украины, в частности, продемонстрированные во время министерского заседания ОБСЕ, которое состоялось в швейцарском Базеле.