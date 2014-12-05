Порошенко поблагодарил США за резолюцию, которая осуждает политику России

Об этом он написал в своем Twitter.

"Благодарен Джону Керри. Резолюция, принятая палатой представителей конгресса США, в которой осуждается агрессия против Украины, — важный шаг поддержки", написал Петр Порошенко.

Вдячний @JohnKerry Резолюція, прийнята Палатою Представників Конгресу США,в якій засуджується агресія проти України -важливий крок підтримки — Петро Порошенко (@poroshenko) December 5, 2014

Ранее сообщалось, что палата представителей Конгресса США большинством в 411 против 10 приняла резолюцию под номером 758, которая самым жестким образом осуждает действия Российской Федерации под руководством президента Владимира Путина, который ведет политику агрессии против соседних стран, направленную на политическое и экономическое доминирование.