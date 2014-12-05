Порошенко поблагодарил США за резолюцию, которая осуждает политику России

21:12, 05 декабря 2014
Политика
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Президент Петр Порошенко остался доволен резолюцией 758 конгресса США, осуждающей политику России в отношении Украины.

REUTERS

Об этом он написал в своем Twitter.

"Благодарен Джону Керри. Резолюция, принятая палатой представителей конгресса США, в которой осуждается агрессия против Украины, — важный шаг поддержки", написал Петр Порошенко.

Ранее сообщалось, что палата представителей Конгресса США большинством в 411 против 10 приняла резолюцию под номером 758, которая самым жестким образом осуждает действия Российской Федерации под руководством президента Владимира Путина, который ведет политику агрессии против соседних стран, направленную на политическое и экономическое доминирование. 

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