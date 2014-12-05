Саакашвили считает, что Путин будет наступать на Киев не на танках, а новой пятой колонной

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили призывает украинскую власть мобилизоваться, чтобы спасти страну. Об этом он сказал в интервью "Украинской правде".

"Чтобы спасти страну у украинской политической элиты есть максимум 6 месяцев. Нет ни одного дня, который они могут позволить себе потерять", - подчеркнул Саакашвили.

Экс-президент Грузии считает хорошим знаком, что украинские чиновники сейчас работают до поздней ночи.

"Меня всегда в Украине поражало, что даже в начале войны в субботу и воскресенье министерство обороны ездило на дачи. Летом многие из госчиновников еще отдыхали на фешенебельных курортах. Сейчас это начало меняться. Сейчас они работают и в субботу, и в воскресенье, работают до поздней ночи ", - сказал Саакашвили.

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По мнению Саакашвили, украинская государственность под большой угрозой.

"Путин четко для себя все решил. Для него, если Украина продолжит существовать - это конец власти. И он сейчас будет наступать в военном смысле обязательно и будет прорываться в Крым.

Но он не будет наступать на Киев на этом этапе на танках. Он будет наступать на Киев новой пятой колонной ", - считает Саакашвили.

По его мнению, "для того чтобы выбить почву из-под ног новой пятой колонны, нужно покончить с коррупцией, потому что пятая колонна всегда расцветает там, где есть много денег".

Саакашвили также отметил, что Европа, очевидно, не готова воевать с Россией.