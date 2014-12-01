Саакашвили заявил, что отказался от должности вице-премьера Украины

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили отказался занять пост вице-премьера Украины. Об этом сообщает Грузия.Online со ссылкой на Rustavi2.

Как заявил Михаил Саакашвили, от поста он отказался лишь ради Грузии. По его словам, он не готов расставаться с гражданством Грузии ради должности.

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"Моим приоритетом является моя страна - Грузия, только поэтому я не согласился на это предложение. Думаю, я принадлежу моей Грузии", - заявил экс-президент.

При этом он подтвердил, что бывший министр здравоохранения Грузии Александр Квиташвили получил предложение занять должность главы Минздрава Украины.