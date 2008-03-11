Россия готова обменять Приднестровье на отказ Молдавии от ГУАМ и НАТО

Как сообщил в интервью Коммерсанту президент Молдавии Владимир Воронин, соответствующие документы могут быть подписаны в ближайшие годы.

Скоро должен настать тот день, когда вопрос разрешится – считает Владимир Воронин. По его словам, отношения Молдавии и России в последнее время значительно улучшились, и вскоре стороны подготовят пакет документов об урегулировании. Как заявляет Воронин, никаких секретных переговоров между Москвой и Кишиневом не ведется – все будет открыто. В основу соглашения ляжет молдавский закон о статусе Приднестровья, по которому непризнанная республика войдет в состав Молдавии и получит статус автономии. Также в документе будет зафиксирован нейтральный статус самой Молдавии – это прежде всего значит, что Кишинев обязуется в обмен на Приднестровье отказаться от планов вступления в НАТО. Кроме того, Воронин не исключил, что Молдавия также выйдет из ГУАМ – по словам президента, эта организация, куда также входят Грузия, Украина и Азербайджан, перестала приносить Молдавии пользу. Наконец, нейтральный статус Молдавии, который планируется зафиксировать в соглашении, предусматривает также вывод российских миротворцев с территории Приднестровья.

Дата подписания декларации пока неизвестна – проект находится в стадии подготовки.

Эхо Москвы