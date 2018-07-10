Глава Регламентного комитета считает "нулевой" вероятность закрытия для СМИ кулуаров Рады

Первый заместитель председателя регламентного комитета Верховной Рады Павел Пинзеник убежден, что народные депутаты боятся за свою репутацию, а посему заинтересованы в положительном отношении к ним средств массовой информации.

Первый заместитель председателя регламентного комитета Верховной Рады Павел Пинзеник считает «нулевой» вероятность принятия депутатами решения о закрытии журналистам доступа в кулуары парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Пинзеник сказал в комментарии журналистам по поводу соответствующей инициативы и отвечая на вопрос о вероятности принятия такого решения.

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«Вероятность нулевая. Никакого такого решения, я думаю, даже на обсуждение ставиться не будет», - сказал Пинзеник.

Он добавил, что «депутаты боятся за свою репутацию, они заинтересованы в хорошем отношении средств массовой информации".

«Я принадлежу к меньшему количеству народных депутатов, которые не слишком стремятся к ежедневному общению с прессой. Большинство стремятся... Поэтому в этом плане можете не переживать. Для этого они будут готовы «распять» кого угодно. И Регламентный комитет, и любого посягателя на свободу слова», - сказал Пинзеник.

Как сообщал УНИАН, Комитет по вопросам Регламента и организации работы парламента рекомендовал Аппарату ВР подготовить предложения относительно свободного доступа в кулуары депутатов, а для журналистов - создание отдельного пресс-центра на другом этаже.

Соответствующее решение комитет принял после рассмотрения письма руководителя пресс-службы Аппарата ВР Ирины Кармелюк относительно «недопустимого поведения» журналистов Юлии Махмуди (газета «Общественный вестник Киева») и Валерии Егоровой (газета Flash on Time News). В письме Кармелюк просила лишить двух вышеуказанных журналисток аккредитации, а также установить новые четкие критерии, по которым можно лишать аккредитации журналистов и технических работников средств массовой информации, упорядочить работу представителей СМИ в ВР.

Комитет, в частности, решил рекомендовать первому заместителю руководителя Аппарата ВР - управляющему делами Петру Боднару инициировать создание в аппарате ВР рабочей группы по вопросам подготовки предложений о создании пресс-центра на третьем этаже кулуаров в административном здании на улице Грушевского, 5 и размещения мест для работы журналистов.