ЕС призывает Россию признать ответственность за катастрофу самолета MH17 - Туск

В Европейском Союзе ожидают привлечения виновных в трагедии к ответственности.

Президент Европейского Совета Дональд Туск заявляет, что Европейский Союз призывает Российскую Федерацию признать ответственность за катастрофу малайзийского самолета «Боинг 777» рейса MH17 в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года.

Об этом он сказал по итогам юбилейного XX саммита Украина - Европейский Союз в Брюсселе на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко и президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером.

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"Сегодня мы также вспоминаем о трагическом рейсе MH17. Две недели назад, на саммите в Брюсселе об этой трагедии вспоминали европейские лидеры. Мы чтим память жертв, призываем Россию признать свою ответственность за трагедию и ожидаем привлечения к ответственности тех, кто в ней виноват", - отметил Туск.

Как сообщал УНИАН, 24 мая Совместная группа по расследованию катастрофы самолета "Малайзийских авиалиний", в которую входят Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина, представила дополнительные доказательства ключевой роли России в трагической катастрофе рейса MH17. Группа пришла к выводу, что зенитный ракетный комплекс "Бук", выстрелом из которого был сбит самолет, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде вооруженных сил РФ, дислоцирующейся в Курске.

25 мая стало известно, что правительство Нидерландов начал предпринимать шаги для привлечения России к ответственности за катастрофу рейса MH17.

Австралия заявила, что будет добиваться от России выплаты компенсаций семьям жертв рейса MH17.

МИД по поручению президента Петра Порошенко начало консультации с Нидерландами и Австралией для присоединения к преследованию России за эту катастрофу.