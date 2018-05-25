Австралия выдвинула России требование выплатить компенсации семьям жертв катастрофы MH17

Глава внешнеполитического ведомства Австралии заявила о необходимости "возмещения за зверства".

От России потребуют компенсацию семьям 38 австралийцев, погибших в результате уничтожения малайзийского самолета "Боинг 777" рейса MH17 в небе над Добасом 17 июля 2014 года.

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Как сообщает ABC, об этом заявила министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп. "Семьи жертв хотят, чтобы Россия понесла ответственность. Они хотят видеть закрытие дела, но они также заслуживают справедливости, и мы будем добиваться возмещения за зверства, вызванные этим поведением", - сказала она.

В свою очередь министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок подчеркнул, что Нидерланды и Австралия "попросили Россию вступить в переговоры, направленные на то, чтобы найти решение, которое оправдывало бы огромные страдания и ущерб, вызванные катастрофой MH17". Он отметил, что пока Россия не стремится сотрудничать с расследованием трагедии.

Как сообщал УНИАН, ранее Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в катастрофе MH17.