Лауреат кинофестиваля в Карловых Варах отдала свою премию родителям Сенцова и Серебренникова

На церемонии закрытия фестиваля режиссер Елизавета Стишова выразила поддержку своим лишенным свободы коллегам.

Российский режиссер Елизавета Стишова, получившая награду на 53-м Международном кинофестивале в Карловых Варах, отдала свою денежную премию в 15 тысяч евро родителям российского режиссера Кирилла Серебренникова и незаконно осужденного в РФ украинского кинематографиста Олега Сенцова.

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Как сообщает MK.RU, картина Стишовой «Сулейман Гора» была отмечена главным призом восточноевропейского конкурса «На восток от Запада» и наградой критиков стран Европы и Средиземноморья FEDEORA.

На церемонии закрытия фестиваля Елизавета Стишова произнесла слова поддержки в адрес Кирилла Серебренникова и Олега Сенцова, голодовка которого продолжается уже больше 50 дней. Причитавшуюся ей денежную премию в размере 15 тысяч евро режиссер решила передать родителям лишенных свободы коллег.

Как сообщал УНИАН, сотрудники ФСБ РФ задержали Сенцова в Крыму весной 2014 года. Его переправили в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове.

Российский суд в августе 2015 года приговорил его к 20 годам заключения. Сенцова держат в колонии в городе Лабытнанги на Ямале.14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных. К украинцу в колонию не пускают уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову.

Российскому режиссеру Кириллу Серебренникову в 2017 году было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, он был помещён под домашний арест. Уголовное преследование Серебренникова вызвало общественный резонанс в России и за рубежом. Сторонники режиссёра посчитали уголовное дело против него политически мотивированным.