"Не так прекрасно, как кажется некоторым": Сенцов в новом письме рассказал о своем здоровье

Незаконно осужденный в РФ украинский режиссер Олег Сенцов голодает с 14 мая с требованием освободить из российских тюрем всех украинских политзаключенных.

Незаконно осужденный в РФ украинский режиссер Олег Сенцов, голодающий с 14 мая, написал, что чувствует себя «нормально», но «не так прекрасно, как может показаться некоторым уполномоченным правозащитникам».

Письмо, датированное 3 июля, обнародовала на своей странице в Facebook актриса Римма Зюбина.

Режиссер написал, что чувствует себя «нормально», несмотря на 51-й день голодовки.

«Конечно, не так прекрасно, как может показаться некоторым уполномоченным правозащитникам, мое здоровье - каждый видит то, что хочет видеть», - отметил он.

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Также Сенцов написал, что письма, которые приходят к нему в колонию, сначала читает цензор и остальные заинтересованные лица, потом их распечатывают и отдают ему и может не даже в тот же день.

«Потом я пишу ответ, и процедура повторяется в том же порядке. Так что, если в общем, ответ приходит через неделю, но это нормальная скорость для этой системы. Потому что обычные бумажные письма из Украины идут месяц и столько же обратно. Да и теряются часто, в отличии от электронных, судьбу которых можно отследить», - сообщил он.

Также Сенцов написал, что с телефонными звонками та же ситуация - пробиться очень сложно, поскольку в колонии есть только один телефон-автомат, с которого можно звонить за границу, и неизвестно, могут ли разрешить позвонить.

Как сообщал УНИАН, сотрудники ФСБ РФ задержали Сенцова в Крыму весной 2014 года. Его переправили в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове. Российский суд в августе 2015 года приговорил его к 20 годам заключения.

Сенцова содержат в колонии в городе Лабытнанги на Ямале.

14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.

К украинцу в колонию не пускают уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову.

5 июля к Сенцову в колонию допустили двоюродную сестру Наталью Каплан, которая сообщила, что ее брат очень постарел и похудел на 15 кг.