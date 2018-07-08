После аннексии Крыма и войны на Донбассе для НАТО важно «сфокусироваться на защите» — Меркель

11:12, 08 июля 2018
Политика
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Ангела Меркель / фото REUTERS

Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, передает Громадське со ссылкой на DW.

По словам канцлера Германии, после аннексии Россией Крыма и вторжения на Донбасс, для НАТО важно «сфокусироваться на защите Альянса».

«Для этого мы должны принять необходимые меры, например, через присутствие в странах Центральной и Восточной Европы», — подчеркнула Меркель.

При этом она добавила, что хотя НАТО и "должно показать готовность защищать нас», также необходимо "работать над хорошими отношениями с Россией».

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Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп написал резкие письма лидерам нескольких государств-членов НАТО, упрекнув их у низких затратах.

В частности, стало известно, что Трамп присылал такие письма лидерам Германии, Бельгии, Норвегии и Канады.

Также сообщалось, что Германия увеличит расходы на оборону до 1,5% ВВП до 2025 года.

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Теги: #НАТО#оборона#война на Донбассе#аннексия Крыма#Ангела Меркель