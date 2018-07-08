После аннексии Крыма и войны на Донбассе для НАТО важно «сфокусироваться на защите» — Меркель

При этом она добавила, что хотя НАТО и должно показать "готовность защищать нас», также необходимо "работать над хорошими отношениями с Россией».

Аннексия Россией Крыма и война на востоке Украины является основаниями для увеличения Германией расходов на оборону.

Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, передает Громадське со ссылкой на DW.

По словам канцлера Германии, после аннексии Россией Крыма и вторжения на Донбасс, для НАТО важно «сфокусироваться на защите Альянса».

«Для этого мы должны принять необходимые меры, например, через присутствие в странах Центральной и Восточной Европы», — подчеркнула Меркель.

Warum brauchen wir die @NATO? Kanzlerin #Merkel im Podcast zur Bedeutung der NATO als Garant unserer Sicherheit. Nächste Woche reist sie zum NATO-Rat nach Brüssel. @GermanyNATO#NATOSummitpic.twitter.com/HmLMr3rJcI — Steffen Seibert (@RegSprecher) July 7, 2018

При этом она добавила, что хотя НАТО и "должно показать готовность защищать нас», также необходимо "работать над хорошими отношениями с Россией».

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Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп написал резкие письма лидерам нескольких государств-членов НАТО, упрекнув их у низких затратах.

В частности, стало известно, что Трамп присылал такие письма лидерам Германии, Бельгии, Норвегии и Канады.

Также сообщалось, что Германия увеличит расходы на оборону до 1,5% ВВП до 2025 года.