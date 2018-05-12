Меркель: ЕС достиг значительного прогресса во взаимодействии в военной сфере

Канцлер Германии подчеркнула, что основной задачей вооруженных сил является оборона страны и членов НАТО.

Европа достигла огромного прогресса в усилиях по взаимодействию в военной сфере.

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Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель в своем еженедельном видеоподкасте, который был опубликован на сайте немецкого правительства. "Мы достигли здесь громадного прогресса", - сказала она. За счет PESCO (Постоянного структурированного сотрудничества в сфере обороны) ЕС сможет экономить и более эффективно использовать имеющиеся ресурсы в военной сфере, отметила канцлер.

По ее словам, в дополнение к кооперации в рамках НАТО это "исключительно важно для повышения оборонных способностей" ЕС.

Также Меркель призвала не допускать самого возникновения конфликтов, передает tass.ru. "Наша безопасность зависит от ситуации в других регионах мира", - сказала она.

Глава правительства Германии сообщила, что Берлин для урегулирования кризисов намерен использовать сочетание различных мер - политических, военных и сотрудничества в деле восстановления и развития.

Меркель поблагодарила Бундесвер за участие в зарубежных операциях, подчеркнув, что основной задачей вооруженных сил Германии является оборона страны и членов НАТО.