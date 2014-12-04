Эксперты о событиях в Чечне: Путин отвлекся на Украину и получил удар по самодержавию

Такого мнения придерживается большинство экспертов, опрошенных ТСН.

Игорь Семиволос, директор Центра ближневосточных исследований:

- До начала военной кампании на Донбассе россияне довольно плотно контролировали безопасную ситуацию в Чечне из-за наличия там мощного военного ресурса. Плюс туда шли огромные средства, в частности, Кадырову и его людям. В России даже шутили, что Путин платит Кадырову "мзду" за его лояльность.

Такой расклад устраивал Кремль, но подавляющее большинство войск, которые находились в Чечне, сегодня воюют на Донбассе. Поэтому россияне уже не могут эффективно действовать в этом регионе - у них элементарно не хватает ресурсов. Параллельно с этим в России ухудшается экономическая ситуация.

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Алексей Гарань, профессор политологии Киево-Могилянской академии:

- Он (Путин - ред.) поднялся на Чечне, фактически в Чечне он стал президентом России, развязав войну против Чечни. Там была серия провокаций, и до сих пор никто не знает, кто на самом деле взорвал жилые дома в Москве, и говорят, что за этим стояли ФСБшные структуры. Поэтому, конечно, для него то, что происходит вразрез с его политикой на Кавказе, - это личный вызов. И он будет стараться, чтобы эта тема вообще меньше дискутировалась в российском обществе.

Я думаю, что достаточно сил у россиян для того, чтобы подавить то, что сейчас происходит в Грозном. ...На самом деле эта диверсионная война против России на Северном Кавказе - она продолжается. Это не только Чечня. И теракты там продолжаются. Поэтому это проблема для России. Но они контролируют СМИ, поэтому широкие массы об этом и знать не будут.

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Богдан Яременко, дипломат, председатель фонда "Майдан иностранных дел":

- О чем никогда не скажут в Российской Федерации - то, что это понижение безопасности в Чечне и на территории РФ является прямым следствием войны в Украине. Поскольку Россия концентрирует все больше и больше ресурсов на Украине, она становится неспособной контролировать в полной мере, как она это делала раньше, безопасную ситуацию. Это ощущают все граждане, в том числе борцы за свободу в Чеченской республике, которые сразу воспользовались ослаблением военного присутствия, присутствия российских спецслужб в Чечне для того, чтобы провести свою акцию.

Повлияет или не повлияет (на рейтинг Путина, - ред.) - сложный вопрос, поскольку, что бы ни происходило, российская пропаганда, конечно, правильно все это объяснит российскому народу. Но на самом деле, подобные акции, если они станут многочисленными - не обязательно это должны быть военные столкновения, но и социальные, экономические бунты, политические протесты - конечно, они расшатывают и будут расшатывать дальше фундамент самодержавия Владимира Путина.

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Алексей Мельник, содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра им. Разумкова:

- Сейчас нужно понаблюдать, действительно ли это было случайностью, как описывают официальные российские источники... Но я не исключаю, что это было спланировано именно как неприятный подарок для Путина. И, конечно, бесполезно было надеяться (услышать от Путина больше о теракте - ред.), потому что общая тональность всего его выступления - она очень оптимистичная, обнадеживающая, уверенность в правильности выбранного курса.

И, собственно говоря, если бы он дольше или более подробно останавливался на вопросе (теракта в Грозном - ред.), то это бы немного выходило за рамки той оптимистической тональности, потому что даже те же самые события он подал как очередное свидетельство внешнего вмешательства, то есть подтверждение тезиса, что Россия окружена врагами и все спят и видят, чтобы уничтожить Россию.

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Как сообщал УНИАН, в ночь на 4 декабря столица Чечни превратилась в арену боевых действий силовиков с ополченцами.

Известно, что около часа ночи группа неизвестных вооруженных людей напала на пост ДПС в Грозном. Затем ополченцы заняли Дом печати, где располагаются чеченские СМИ.

Силовики блокировали и обстреляли здание, в центре Грозного был введен режим контртеррористической операции. Позже часть нападавших забаррикадировались в школе, расположенной неподалеку.

По данным Национального антитеррористического комитета России, во время боев погибли десять силовиков, 28 получили ранения. По данным главы Чеченской республики Рамзана Кадырова, потери нападавших составили девять человек.

Ответственность за нападение на Грозный взяла на себя организация «Имарат Кавказ».